'German Angst': Detectar los miedos colectivos de toda una nación

El miedo y la Noche de las Brujas: ¿Por qué celebrar Halloween nos hace bien?

Los verdaderos peligros

El miedo y la repugnancia nos protegen. Sin embargo, la evolución humana no ha llegado aún a la moderna civilización. Nuestros temores más profundos a arañas, serpientes, el vértigo y la claustrofobia no guardan ninguna relación con los miedos actuales: grasas saturadas, tabaco, autos, alcohol. De manera sorprendente, estas amenazas modernas no se cuelgan en Halloween como decoración.