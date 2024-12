Georgia elige como presidente al prorruso Kavelashvili

El prorruso Mijail Kavelashvili fue elegido este sábado presidente de Georgia durante una votación celebrada en el Parlamento, según informó la Comisión Electoral Central de la república caucásica.

Kavelashvili, que recibió el apoyo de 224 de los 300 diputados nacionales y municipales convocados a emitir su voto, sustituye en el cargo a la opositora europeista Salomé Zurabishvili, que se niega a abandonar su puesto, ya que no reconoce la legitimidad del actual Congreso, resultado de las elecciones parlamentarias de octubre pasado. De esa forma, Kavelashvili, que era el único candidato en discordia, se convierte en el sexto presidente en la historia de este país desde su independencia de la Unión Soviética en 1991.

Presentado por el partido gobernante, Sueño Georgiano (SG), Kavelashvili ejerció como diputado oficialista desde 2016 después de una brillante carrera futbolística durante la que incluso militó en el Manchester City. Nacido en 1971, es fundador de La Fuerza del Pueblo, movimiento que promovió la aprobación de leyes contra la influencia extranjera y las minorías sexuales que fueron condenadas por la oposición y Occidente por su semejanza a las draconianas normas promulgadas por Rusia para reprimir a la oposición y a los homosexuales.

La oposición, que se manifiesta diariamente en Tiflis desde que el 28 de noviembre el Gobierno congelara las negociaciones de ingreso en la Unión Europea, se concentró desde primeras horas de la mañana frente a la sede del Parlamento. "Esclavos" y "Rusos" son algunos de los eslóganes que corean los activistas, que consideran un "insulto" que el nuevo jefe de Estado no tenga estudios superiores.

Zurabishvili, presidenta de Georgia desde 2018, reiteró anoche en rueda de prensa que no abandonará la Presidencia, tachó de "parodia anticonstitucional" la votación y llamó a continuar las protestas. Según la opositora, quien considera fraudulenta la victoria electoral de Sueño Georgiano en las elecciones legislativas de octubre pasado, actualmente en el país no hay un Parlamento legítimo y "un Parlamento ilegítimo no puede elegir a un nuevo presidente".

Las autoridades han advertido a la presidenta saliente, cuyo mandato expira el 29 de diciembre, que no solicite el apoyo del ejército y la policía en su pulso con SG, lo que sería considerado un "crimen".

