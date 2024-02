George Lucas: director de cine

Un reportaje intimista del gran cinéfilo.

Imagen: Prime/Lucasfilm

En Cultura.21 les presentamos a algunos de los mejores directores de cine de Hollywood. En esta ocasión, hablamos con George Lucas. Nos recibe en su oficina de San Francisco y nos habla de las luchas y los altibajos por los que pasó hasta que, por fin, pudo rodar "La Guerra de las Galaxias". Al principio, nadie quiso producir aquella "pequeña película de ciencia ficción", que finalmente acabó convirtiéndose en el mayor éxito cinematográfico.

