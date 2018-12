George H.W. Bush, presidente en tiempos de cambio

El mensaje fue transmitido por su hijo George W. Bush, también expresidente. Él y sus hermanos están "tristes de anunciar que nuestro querido padre murió después de 94 años extraordinarios", escribió Bush en un comunicado publicado en Twitter.

Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos, fue considerado un estadista exitoso, inteligente en materia de política exterior, cuya debilidad fue la política interna. Para los alemanes del este y el oeste ganó importancia histórica durante el colapso de la Unión Soviética y como defensor explícito de la reunificación estatal de Alemania en 1990.

George Herbert Walker Bush nació en Massachusetts en 1924, como hijo del que fuese después senador de Connecticut, Prescott Bush. Su carrera comenzó en 1962, como presidente del Partido Republicano en el Condado de Harris, Texas. Con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el texano por elección se convirtió en congresista por Houston, Texas, en 1966. Luego sería nombrado como Embajador de Estados Unidos ante la ONU, en 1971.

Como embajador de la ONU, George H.W. Bush en octubre de 1971.

Elegido presidente en 1988

A mediados de la década de 1970, el graduado de Yale fue nombrado el primer representante diplomático del país en China. En 1976, asumió nuevas tareas como jefe de la CIA, antes de lanzarse, por primera vez, en 1980, a la carrera por la candidatura presidencial republicana. Esa vez perdió contra Ronald Reagan, quien, sin embargo, lo nombraría después como su vicepresidente. Reagan necesitaba a Bush, sobre todo para fortalecer la posición estadounidense contra la Unión Soviética.

En tiempos de desarme: Bush y el presidente soviético Mijail Gorbachov (der.) en julio de 1991.

Bush reapareció en campaña en 1988, se convirtió en candidato republicano y ganó las elecciones presidenciales. Se impuso con el 54 por ciento de los votos contra el demócrata Michael Dukakis. Fue investido en enero de 1989.

Por una Alemania unida

El colapso de la Unión Soviética acompañó la presidencia de Bush, quien se ganó la confianza de Gorbachov con un comportamiento prudente. Esto también dio sus frutos en las negociaciones del Tratado Dos más Cuatro, sobre la reunificación alemana, en las que el entonces presidente de Estados Unidos fue consciente de la autodeterminación alemana desde el principio. Esto fue expresado por Bush después de la unificación en 1990: "Felicito al Canciller Kohl, así como a todos los alemanes en el Este y en el Oeste, y en el largamente dividido Berlín, por haber logrado mantener siempre vivo su sueño de autodeterminación nacional". Bush se aseguró de que la Alemania unida mantuviera su lugar en la OTAN.

Helmut Kohl y George Bush padre, en junio de 1990, en Washington.

Guerra de Irak 1991

Pero Bush padre, como lo llamaron después de la presidencia de su hijo George Walker, también apostó por el poderío militar. Ordenó la invasión a Panamá, a cuyo jefe de Estado, Manuel Antonio Noriega, hizo arrestar en 1990. Además, lideró una coalición de la ONU en la primera guerra de Irak, luego de que el dictador iraquí, Saddam Hussein, ocupara al vecino Kuwait. Muchos Estados árabes se unieron a la alianza en aquel momento.

Hacia el final de la intervención en Irak, Bush decidió, en febrero de 1991, no ir más allá del alcance de la Resolución 678 de la ONU, e interrumpió la marcha de las tropas hacia Bagdad. En ese momento comentó: "Esta no es solo una victoria para Kuwait, sino para todos los socios de la coalición, es una victoria para las Naciones Unidas, para toda la humanidad y el derecho internacional". El éxito militar no solo fue una victoria sobre el dictador, sino que también fortaleció el rol de los Estados Unidos como policía mundial.

La expareja presidencial: Barbara y George H.W. Bush.

Derrota contra Clinton

A pesar de la exitosa guerra en Irak, el presidente Bush perdió la próxima elección presidencial en 1992 contra Bill Clinton, entre otras cosas, porque elevó los impuestos durante su mandato, en contra de sus propias promesas. También le afectó en campaña la creciente brecha entre ricos y pobres, así como la creciente deuda pública.

A pesar de perder la campaña electoral, Bush desarrolló más tarde una amistad sincera con su sucesor, Bill Clinton.

Retrato de grupo al margen del servicio conmemorativo de Barbara Bush: en primer plano George H.W. Bush, detrás (izq.-der.) Laura y George W. Bush, Bill y Hillary Clinton, Barack y Michelle Obama y Melania Trump. El presidente actual, Donald Trump, que n gozaba de la simpatía de Bush, renunció a su participación.

Activo hasta la vejez

George Herbert Walker Bush disfrutó de una jubilación activa. Incluso a los 90 años dio de qué hablar al lanzarse en paracaídas. Y aún muchos años después de su presidencia, fue honrado con numerosos premios.

En 2008, recibió el Premio Henry Kissinger en Berlín, por sus servicios a la asociación transatlántica. En 2011, el presidente estadounidense, Barack Obama, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos.

Más recientemente, sus apariciones públicas disminuyeron. En 2014 y 2015 tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital. El público se interesó mucho por la muerte de la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, en abril: la pareja estuvo casada 73 años. Bush estaba ahora en una silla de ruedas. Hace dos años y medio se había roto una vértebra cervical en una caída.

Dinastía

Nacido él mismo como hijo de un político, George Bush se convirtió en el fundador de una dinastía política que halló continuidad en la política estadounidense con sus dos hijos, George Walker y Jeb.

