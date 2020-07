General Hodges: retirada de tropas estadounidenses de Alemania es un regalo de Trump al Kremlin

DW: ¿Qué implica la planificada retirada de las tropas estadounidenses de Alemania para la seguridad de Estados Unidos?

Frederick Benjamin Hodges: Sobre todo duele, porque daña las relaciones con nuestro principal aliado. Es la forma en que esto ocurre, más que el paso concreto. Normalmente, semejante reestructuración tomaría años, si es que se llevara a cabo. Pero las relaciones ya están dañadas. Eso es para mí lo más triste.

¿Es importante, desde un punto de vista estratégico militar, tener tantos soldados estacionados en Alemania?

No son tantos soldados. 35.000 personas representan aproximadamente la mitad de la capacidad del estadio en que juega el Bayern de Múnich. La mayoría de esas personas trabajan en la administración, la defensa aérea o las comunicaciones.

¿Se necesita realmente tener soldados estadounidenses en Alemania?

La retirada reduce en Alemania las capacidades de apoyo a Estados Unidos. Esas tropas no están ahí para proteger a Alemania, sino que nos ayudan a nosotros. Alemania es nuestro principal aliado en Europa. Allí está nuestra "cabeza de puente" para muchas operaciones estadounidenses en Europa, África y el Medio Oriente. Si retiramos esas tropas de allí, donde hay una infraestructura tan buena, será difícil mantener la misma capacidad de reacción. Si las tropas se trasladan a Italia, por ejemplo, costará millones de dólares construir solo los alojamientos.

El político republicano Mitt Romney dice que este es un regalo de Trump para Rusia...

Es un gigantesco regalo para el Kremlin. La reducción de un 30 por ciento de nuestras tropas en Alemania, implica una perturbación y más perjuicios para nuestra relación con nuestro principal aliado: Rusia no ha hecho nada para merecer esto. Sigue ocupando Crimea, semana a semana mata gente en Ucrania. Rusia no se merece que Estados Unidos reduzca su capacidad de acción en Europa.

¿Por qué lo hace Trump?

Solo puedo especular. Creo que se trata solo de una decisión política, pero no estratégica.

Él justifica la decisión con el argumento de que Alemania no aporta el prometido dos por ciento de su PIB a la OTAN...

Creo que esa es su motivación. Naturalmente, todos coinciden en que Alemania debe destinar más dinero a la defensa. Todos los presidentes lo han demandado. Pero la decisión de retirar un tercio de las tropas no se fundamenta en una estrategia, sino solo en su frustración porque Alemania no hace lo que él quiere. Irónicamente se piensa trasladar tropas a Italia y Bélgica, países que también está por debajo del objetivo del dos por ciento. Sus decisiones simplemente no son consistentes.

En menos de 100 días habría elecciones en Estados Unidos. ¿Qué puede llevar a cabo todavía Donald Trump?

Acabamos de escuchar que la retirada habría de comenzar en pocas semanas. Sospecho que comenzarán con cosas pequeñas, de manera de tener algo que mostrar. Pero pasarán meses hasta que puedan retirarse cosas realmente importantes.

Ben Hodges.

El presidente Trump anunció que se propone enviar al oficial en retiro Douglas Macgregor como embajador a Berlín. ¿Cómo encaja en este cuadro?

Él proviene del mismo rincón que el exembajador Richard Grenell. A todas luces, la Casa Blanca nunca elegiría a alguien que no respalde la misma política. Es simplemente triste que no escojamos para nuestro principal aliado a una persona que esté bien conectada y tenga prestigio, así como lo hizo Alemania con la embajadora Emily Haber. Deberíamos buscar a nuestro mejor diplomático para resguardar los vínculos con nuestro principal aliado.

Frederick Benjamin Hodges fue comandante de las fuerzas armadas estadounidenses en Europa hasta 2017. Durante su carrera militar, el general de tres estrellas prestó servicio en Corea, Irak y Afganistán. Desde su retiro, trabaja en el think tank estadounidense Centro de Estudios Europeos CEPA.

