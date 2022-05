Gazprom cortará gas a Países Bajos por no pagar en rublos

El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom anunció este lunes (30.05.2022) que suspenderá a partir de mañana martes el suministro de gas al proveedor energético neerlandés GasTerra por negarse a pagar en rublos a través de Gazprombank, como exige Moscú. Rusia pide recibir los pagos en su moneda en un intento por evadir las sanciones económicas impuestas por la UE por la invasión a Ucrania.

Países Bajos se une así a Polonia, Bulgaria y Finlandia, quienes han adoptado también la decisión de no abonar el precio del gas ruso en rublos y que les ha costado la suspensión del suministro. Este mismo lunes Dinamarca también anunció que avanzará en la misma dirección, si bien por el momento no ha habido una respuesta desde Moscú.

"Gazprom Export informó a GasTerra del cese de suministros de gas a partir del 31 de mayo de 2021 y hasta que se lleve a cabo el pago en correspondencia con los mecanismos establecidos por el decreto" del presidente ruso, Vladimir Putin, informó el consorcio ruso. Según Moscú, cerca de la mitad de los importadores extranjeros de gas ruso ya han abierto cuentas en Gazprombank para efectuar el pago por el esquema propuesto por el Kremlin.

Sin impacto para los neerlandeses

"GasTerra pidió varias veces a Gazprom que respete la estructura de pago y las obligaciones de entrega acordadas por contrato, lamentablemente en vano", explicó la empresa neerlandesa. "GasTerra no está conforme a estas exigencias de pago", agregó. La empresa cree que presentan "un riesgo de violación de las sanciones elaboradas por la UE", pero también "riesgos financieros operacionales".

La decisión del gigante energético ruso implica que 2.000 millones de metros cúbicos de gas no serán entregados a los Países Bajos hasta octubre, declaró GasTerra. El gobierno de Ámsterdam "entiende" la decisión de GasTerra de no cumplir con la petición "unilateral" de los rusos. El ministro de Clima y Energía, Rob Jetten, aseguró que "esta decisión no tiene ningún impacto en el suministro físico de gas a los hogares neerlandeses”.

GasTerra se mostró confiada en que "el mercado europeo del gas está muy integrado y es extenso", aunque reconoció que "es imposible predecir cómo afectarán" los recientes acontecimientos. El contrato entre ambas firmas vencía en octubre de este año.

