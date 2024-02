¿Conducirá la falta de presupuesto de UNRWA a inestabilidad?

"Dios no permita que la UNRWA colapse", dice Sanaa Sarhal, refiriéndose a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

Desde el campamento de refugiados palestinos de Beddawi, en el norte del Líbano, Sarhal predice "disturbios y violencia", en caso de que la UNRWA se vea obligada a reducir sus servicios como consecuencia de acusaciones en contra de sus empleados en Gaza.

El Gobierno israelí sostiene que 12 de los cerca de 13.000 empleados de la agencia en la Franja de Gaza habrían participado en los ataques de Hamás contra Israel, el pasado 7 de octubre. La UNRWA reaccionó despidiendo a los acusados y está conduciendo una investigación al respecto.

Medios como Associated Press, The Guardian, CNN y The Washington Post, que tuvieron acceso a las informaciones israelíes, señalan que las acusaciones no han podido ser confirmadas de forma independiente.

A raíz del presunto escándalo, 16 países han congelado sus fondos para la agencia, que depende de las donaciones voluntarias de miembros de Naciones Unidas.

La crisis de presupuesto podría afectar aún más la precaria situación humanitaria en Gaza, ya que la UNRWA gasta alrededor de un 40 por ciento de su presupuesto en los cerca de 2 millones de residentes del enclave. El resto del dinero está destinado a países con grandes poblaciones palestinas, como el Líbano, Jordania, Siria y la Cisjordania ocupada.

La UNRWA ofrece educación, alimentos y asistencia médica a palestinos. Imagen: Adel Hana/AP Photo/picture alliance

Asistencia social para palestinos

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ofrece una especie de asistencia social para palestinos, cuyos países de acogida no pueden ofrecerles educación, alimentos o servicios médicos, señala Daniel Forti, del International Crisis Group, en un comunicado.

Asimismo, "la UNRWA tiene un importante valor simbólico para los palestinos, que ven a la agencia como una de las últimas garantías de la comunidad internacional para una solución justa y duradera" a su situación, respondió a DW un portavoz de la agencia en un correo electrónico.

Problemas comenzarían en marzo

Se calcula que la UNRWA, que carece de reservas estratégicas para emergencias, comience a sentir el impacto de los recortes de presupuesto a finales de marzo próximo.

Jorgen Jensehaugen, investigador sénior del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, explica que Gaza sería la primera afectada, seguida del Líbano, Siria, Cisjordania y Jordania.

"El impacto se sentirá sobre todo en el Líbano, que ya se encuentra al borde de un precipicio económico", sostiene, por su parte, Joost Hiltermann, director del programa para Oriente Próximo y África del Norte del International Crisis Group.

"El Estado libanés no tiene la capacidad de enfrentarse a la carga adicional de atender a los refugiados palestinos. Lo mismo vale para Siria. En comparación, Jordania sí tiene esa capacidad", agrega.

En opinión de Jensehaugen, la infraestructura en los campamentos de refugiados libaneses simplemente colapsaría.

"No habría escuelas, servicio médico o asistencia social para los necesitados", dice a DW, y añade que los afectados tendrían que salir de los campamentos para conseguir cualquier cosa: "Esto crearía grandes tensiones con la sociedad local. Aparte de manifestaciones o disturbios en los campamentos, probablemente más gente se unirá a bandas criminales u organizaciones militantes" tan solo para obtener dinero.

El experto cree que el Estado en Jordania, en cambio, sí podría reemplazar algunos de los servicios que hasta ahora proporciona la UNRWA.

Una agencia para la estabilidad

Para Hiltermann, el mayor impacto político de la falta de presupuesto de la agencia se sentiría en Cisjordania. "Hay una razón por la que los militares israelíes desean que la UNRWA conserve sus fondos", advierte.

Por su parte, Jensehaugen, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, explica que los fondos destinados a la agencia han sido "una vía barata de asegurar la estabilidad en la región porque permiten que cientos de miles de niños reciban una educación". La pobreza y la falta de educación, prosigue, suelen ser catalizadores de extremismos y crimen.

Finalmente, el experto destaca la paradoja de la situación: "El potencial para la inestabilidad es tan claro y los donantes saben que la situación puede empeorar".





