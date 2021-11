Gatos domésticos son capaces de rastrear la "presencia invisible" de sus dueños

Contrario a la creencia popular de que a los gatos les es indiferente el paradero de sus dueños, es probable que nuestros amigos felinos, aun cuando están inmóviles, sepan exactamente dónde está "su humano". Todo esto a pesar de que no esté en la misma habitación y no esté dentro de su alcance visual, según un nuevo estudio realizado en Japón.

El hallazgo apoya la idea de que los gatos conservan una representación mental, o "mapa mental" de sus dueños. En concreto, los investigadores descubrieron que los gatos pueden seguir la ubicación de su dueño mediante señales sonoras, en especial a través de la voz.

Sorpresa y "teletransportación"

Los investigadores pusieron a prueba a los gatos reproduciendo grabaciones de voces humanas que llamaban a los gatos por su nombre; luego volvieron a reproducir esas grabaciones, solo que esta vez a través de un altavoz situado en un lugar diferente, para que los mismos sonidos vinieran de más lejos.

Ocho observadores humanos "ciegos" vieron estas grabaciones y clasificaron el nivel de sorpresa de los gatos en función de los movimientos de sus orejas y cabeza.

Solo cuando las voces de sus dueños aparecían de repente dentro de la habitación –lo que implicaba que se habían "teletransportado" allí de alguna manera– los gatos parecían confundidos, según reportó The Guardian.

"Se trata de una capacidad que es la base de la creatividad y la imaginación", dijo Takagi.

Evidencia de cognición socio-espacial

Esto sugiere que los gatos se formaron una imagen mental de sus dueños invisibles y trazaron su ubicación basándose en el lugar donde escucharon la voz por primera vez, "mostrando evidencia de cognición socio-espacial", informaron los investigadores. Esta capacidad cognitiva era desconocida hasta ahora en los felinos.

Ser capaz de formarse una imagen mental del mundo exterior "es una característica importante en el pensamiento complejo", y estos hallazgos ofrecen nuevas perspectivas que podrían informar sobre futuros estudios de la cognición felina, concluyeron los autores.

Los gatos tienen una mente más profunda de lo que se cree

"Este estudio demuestra que los gatos pueden trazar un mapa mental de su ubicación basándose en la voz de su dueño", afirma Takagi, cuya investigación se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Los gatos tienen la capacidad de imaginar lo invisible en sus mentes. Los gatos pueden tener una mente más profunda de lo que se cree", agregó.

Por otra parte, los gatos no mostraron la misma respuesta de sorpresa cuando se sustituyeron las voces de los dueños por maullidos de gato o sonidos electrónicos. Posiblemente, según informó The Guardian, esto se deba a que los gatos adultos no suelen utilizar la voz como principal medio de comunicación entre ellos, sino que muchos se basan en otras señales, como el olor.

Vínculo entre gatos y humanos

"Los gatos tienen una estrecha relación con nosotros y la mayoría se sienten asentados y seguros en nuestra compañía, por lo que nuestra voz humana formaría parte de ese vínculo o relación. Cuando trato con gatos que sufren ansiedad por separación, no suelo recomendar que se reproduzca la voz del propietario en el hogar, ya que puede provocar ansiedad al escuchar el gato la voz, pero no saber dónde está su humano", dijo Anita Kelsey, especialista en comportamiento felino del Reino Unido, al medio británico.

"Se dice que los gatos no se interesan tanto por sus dueños como los perros, pero nosotros teníamos dudas sobre este punto", afirmó, por su parte, Takagi.

Editado por Felipe Espinosa Wang.