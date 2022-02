Gasoducto Nord Stream 2: ¿es ahora herramienta de sanción contra Rusia?

¿Qué es Nord Stream 2?

Las obras del gasoducto Nord Stream 2 comenzaron en mayo de 2018. Las dos tuberías comienzan su recorrido en la localidad de Ust Luga, en la bahía de Narva, Rusia y, en gran parte, continúan en paralelo a Nord Stream 1. Ambos gasoductos desembocan en Lubmin, cerca de Greifswald, Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En junio de 2021 finalizaron las obras de tendido del primer ramal. Las del segundo tramo, en septiembre de 2021.

La longitud es de alrededor de 1.230 kilómetros de largo en total. Ambos gasoductos (Nord Stream 1 y 2) tienen cada uno una capacidad de transporte de 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año. Alemania ya es, con diferencia, el mayor comprador de gas natural ruso.

¿Quién participa en el proyecto Nord Stream 2?

El gasoducto pertenece a la empresa estatal rusa Gazprom, pero desde el principio hubo cinco empresas energéticas europeas que se subieron a bordo de la sociedad de Nord Stream 2 AG: OMV de Austria, la británica-holandesa Shell, el grupo francés Engie y Uniper y Wintershall, de Alemania. Las cinco empresas involucradas financian el 50 por ciento de los presupuestos de inversiones iniciales, alrededor de ocho mil millones de euros. Pero estas solo verán la rentabilidad de sus inversiones cuando el gas fluya por el gasoducto.

Sin embargo, algunas empresas dieron marcha atrás porque los estadounidenses, bajo el expresidente Donald Trump, se opusieron al proyecto. Temen que su participación le pase factura con una serie de sanciones. Al menos 18 compañías europeas han parado sus actividades en el proyecto. También es el caso de la filial de BASF Wintershall, que participó desde el principio.

¿Cuál es la situación de Nord Stream 2?

En mayo de 2021, el gobierno de EE. UU. bajo Joe Biden renunció a sancionar excepcionalmente a Nord Stream 2 para no perjudicar las relaciones con Alemania. El 10 de septiembre del año pasado, los rusos anunciaron la finalización del gasoducto. Las tuberías ya están llenas del llamado gas técnico, pero no se permite que este fluya hacia la UE. Primero deben pasar las inspecciones técnicas necesarias y obtener los permisos legales. Para ello, Nord Stream 2 AG fundó recientemente una subsidiaria alemana llamada Gas for Europe GmbH, con sede en Schwerin, según lo estipulado por la directiva de gas de la UE. Sin embargo, la Agencia Federal de Redes -que debe emitir el certificado de autorización- asume que difícilmente será posible completar el proceso en la primera mitad de 2022.

Por una tubería como la de la imagen podría fluir pronto el gas de Rusia a Alemania

¿Por qué hay problemas con Nord Stream 2?

Los países que se oponen a dicho gasoducto, especialmente los de Europa del Este, rechazan Nord Stream 1 y 2 como instrumento de política exterior. En su opinión, Rusia persigue el objetivo de pasar por alto a Polonia y Ucrania, a través de los cuales fluye hasta ahora una gran cantidad de gas natural ruso.

Bajo Trump, Estados Unidos también lo interpretó como un instrumento estratégico de Rusia. Biden, en cambio, se posiciona más cerca de Alemania que su antecesor, pero también recibe por ello cada vez más críticas por parte de la oposición republicana y de de sus propias filas.

Para Alemania, Nord Stream 2 ha sido durante mucho tiempo un proyecto meramente económico. Sin embargo, siempre hubo voces críticas que advertían del peligro de depender cada vez más de Rusia. También hubo argumentos de que Nord Stream 2 era ecológicamente innecesario y económicamente inviable.

¿Por qué hay ahora más disputas por Nord Stream 2?

Desde el aumento de militares rusos en la frontera con Ucrania, Nord Stream 2 se ha convertido en el centro del debate como posible herramienta de sanción contra Moscú.

Alemania, la UE y los EE. UU. ven cada vez más a Nord Stream 2 como un método para ejercer presión de Occidente sobre Rusia. Para el gobierno alemán, por lo tanto, ya no es un proyecto solamente económico. La postura que prevalece ahora es que una incursión rusa en Ucrania podría significar el fin de Nord Stream 2. En el debate político, sin embargo, se menciona a menudo que es posible que Rusia ya lo de por descontado.

(rmr/cp)