Gantz vs. Netanyahu: dos Benjamines quieren gobernar Israel

Hace ocho años, ambos Benjamines tenían todavía una causa común. Sobre una tribuna, en Jerusalén, Benny Gantz fue elevado al máximo puesto del ejército israelí, a jefe de su Estado Mayor.

Benjamin Netanyahu estaba junto a él. Era, ya entonces, primer ministro de Israel. Netanyahu y Gantz trabajaron codo a codo en los años siguientes. Ahora, sin embargo, los antiguos compañeros se han convertido en rivales políticos.

Benjamín Netanyahu, de 69 años, es sin dudas uno de los mayores talentos políticos de la historia de Israel. Si fuera reelegido, reemplazaría a David Ben Gurion como primer ministro que más ha permanecido en el cargo desde la fundación del Estado de Israel.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel desde 2009: "La política que conduzco ha traído a Israel la mejor década de su historia."

Netanyahu, la peor crisis tras "la mejor década"

Netanyahu atraviesa la peor crisis de su carrera. El fiscal general planea acusarlo en varios posibles casos de corrupción a la vez. Netanyahu denuncia una caza de brujas contra él y su familia. En las últimas semanas, se ha mostrado una y otra vez en el escenario mundial: asegura que solo él tiene tan buenos contactos con los grandes del mundo.

"Agradezco a mi amigo Donald Trump", dijo Netanyahu recientemente en un discurso. "Esta conexión especial que tengo con los estadistas del mundo no es una obviedad: durante años he trabajado en ella, y mis contactos me ayudan a garantizar nuestra seguridad y nuestro futuro. La política que conduzco, junto a mis talentosos correligionarios del partido Likud, ha traído a Israel la mejor década de su historia", insistió.

Este mensaje es bien recibido por sus partidarios. En un país como Alemania, la canciller habría renunciado hace tiempo frente a tantas acusaciones de corrupción. En Israel, Netanyahu continúa siendo aclamado como "Rey de Israel" por sus votantes habituales.

Exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Benny Gantz: "Agradezco al Primer Ministro Netanyahu por sus servicios. Ahora, lo relevaremos."

Gantz, "un oficial y un caballero"

El otro Benjamin de esta campaña electoral pretende poner fin a la era Netanyahu: "Todos merecemos un líder que se levante por la mañana y piense en nosotros. Necesitamos un Gobierno que resuelva nuestros problemas reales y no esté solo ocupado consigo mismo. Por eso, agradezco al Primer Ministro Netanyahu por sus servicios. Ahora, lo relevaremos", apuesta Benny Gantz, a sus 59 años.

Gantz es un principiante en política. Sin embargo, se alzó enseguida, en las encuestas, como el rival más prometedor de Netanyahu. Probablemente deba su éxito a su pasado como jefe del Estado Mayor del ejército israelí. Su perfil encuentra buena resonancia en un país que no logra hallar la paz con sus vecinos y en el que el Ejército juega un rol fundamental.

"Todavía no lo conocemos bien", dice una anciana en el centro de Tel Aviv: "No sabemos mucho sobre él. Pero me parece 'un oficial y un caballero', así que le daré mi voto".

Gantz y Netanyahu, en campaña.

Antes aliados, hoy rivales: tan cerca y tan lejos

Las posturas políticas de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz no son tan diferentes. Ambos, por ejemplo, rechazan el acuerdo nuclear con Irán y se niegan a poner fin a la ocupación de Cisjordania.

Pero la campaña electoral israelí no gira tanto en torno a partidos y posturas políticas. Es un enfrentamiento, sobre todo, de personalidades.

El duelo de Netanyahu contra Gantz se pelea ferozmente. Así que repetir la vieja imagen de los dos Benjamines juntos, pacíficamente, codo con codo –como en el nombramiento de Gantz frente al Estado Mayor del Ejército israelí, hace ocho años-, será extremadamente improbable tras estas elecciones.

