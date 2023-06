El amargo triunfo de Morena en el Estado de México

La candidata Delfina Gómez celebra su victoria en el Estado de México el 4 de junio de 2023. Imagen: Eduardo Verdugo/AP Photo/picture alliance

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aún están embriagados festejando que su candidata, Delfina Gómez, ganó la gubernatura del estado de México, un bastión que durante más de noventa años había gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando llegue la resaca y analicen a fondo el significado de los resultados electorales se darán cuenta de que, aunque ganaron, perdieron. El partido oficial presenta un importante declive electoral.

Si las elecciones son el instrumento democrático por excelencia para que los ciudadanos expresen su opinión sobre sus gobernantes y propuestas políticas, el sentir expresado por los electores del estado de México, la entidad más poblada de todo el país, deja muchas reflexiones.

Es un descalabro para AMLO, que presume de una supuesta popularidad aplastante del 65 por ciento; y para su partido oficial, que, aun siendo mayoritario, va perdiendo electores. Aunque ganaron la elección en el EDOMEX, perdieron 1.6 millones de votantes en comparación a la elección del 2018.

Un análisis sobre los resultados electorales

Basada en información del Instituto Electoral del estado de México del resultado electoral del domingo 4 de junio de 2023, y los resultados en la entidad en 2021 y 2018; así como en información del Instituto Nacional Electoral, he realizado este análisis sobre lo que expresaron los electores del estado de México en las urnas el pasado domingo. Lo que detecté, obliga a reflexionar sobre la democracia y la participación ciudadana, y obliga a que Morena y los partidos de oposición hagan cuentas consigo mismos si quieren subsistir.

El domingo pasado solo salió a votar el 50.1 por ciento de los electores del estado de México, contra el 54 por ciento que votó en los comicios para elegir presidentes municipales y diputados del 2021, y el 56 por ciento que votó en la elección para elegir gobernador en el 2017.

De una lista de 12.3 millones de votantes, la mitad prefirió no votar, no tuvo el interés o el aliciente suficiente ni para sufragar por alguna de las propuestas políticas, ya fuera por la alianza Morena-PT- Partido Verde Ecologista, ni por la coalición conformada por el PAN, PRI,PRD y Nueva Alianza.

Retroceso de MORENA en EDOMEX

Sí, Delfina ganó la gubernatura del estado de México con el 52 por ciento de los votos en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista (PVEM) con la suma de 3.2 millones de votos. Pero,en comparación a las elecciones del 2018 y 2021, el partido MORENA, en lo individual, tuvo una disminución en su número de votos.

En números redondeados, en la elección presidencial del 2018, MORENA, como partido obtuvo 3.7 millones de votos en el estado de México. Ese mismo 2018, en la elección local del EDOMEX, obtuvo 2.7 millones. Y en las elecciones locales del 2021, consiguió 2.2 millones de votos. En la elección del pasado domingo, MORENA en lo individual solo consiguió 2.1 millones de votos.

Es decir, el partido de AMLO perdió en el estado de México cerca de 1.6 millones de votos en comparación a la elección presidencial, 600 mil votos en comparación a la elección local del 2018, y 100 mil votos respecto al 2021.

Esto permite ver con claridad que, mientras corre el quinto año de gobierno de AMLO, y pese a que él, supuestamente, cuenta con una popularidad del 65 por ciento, esta no es transferible en automático a los candidatos de su partido.

Aunque el mismo AMLO, y la nomenclatura de su partido pidieron a los electores seguir apoyando lo que él llama "transformación" en el estado de México, los votos para su partido siguen disminuyendo.

Rechazó a MORENA beneficiarios de programas de la 4T

De acuerdo a pronunciamientos oficiales, en el estado de México hay 2.5 millones de personas que reciben alguna dádiva económica del Gobierno federal, ya sea la pensión de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, o alguna otra. Si MORENA obtuvo solo 2.1 millones de votos, significa que ni siquiera a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de AMLO pudo convencer a todos de votar por ellos.

Como ejemplo, llama la atención lo ocurrido en los distritos electorales 3 y 5, que abarca Chimalhuacán uno de los municipios más poblados y más pobres de todo el estado. Es una de las alcaldías más importantes por número de electores y actualmente es gobernado por MORENA.

El distrito 3 fue el que menos participación tuvo en todo el estado, solo votó el 35.8 por ciento de los electores. Aunque el 4 de junio ganó con el 58.1 de los votos, en 2021 Morena y sus aliados obtuvieron 61 mil votos, y ahora solo 60 mil.

El distrito 5 fue el segundo con menos participación, solo voto el 39.3 por ciento de los electores. En 2021, la alianza de Morena obtuvo ahí 56 mil 524 votos y el domingo pasado 56 mil 405.

Es motivo de interés conocer qué es lo que desalienta la participación ciudadana en zonas de extrema pobreza y por qué MORENA, aunque supuestamente se promueve como el partido que representa a las clases más desfavorecidas, no logró aumentar sus votos.

Partidos satélite crecen a la sombra de MORENA

En contraste al decrecimiento de MORENA, los partidos con los que ha hecho alianza han multiplicado exponencialmente su votación.

Tan solo en las elecciones locales del EDOMEX, en 2021 el PVEM obtuvo para sí 366 mil votos, en la elección del 4 de junio su votación creció casi al cien por ciento, llegando a 624 mil votos.

Mientras que el PT en 2021 consiguió 131 mil votos, y en las elecciones del pasado domingo obtuvo 460 mil sufragios, es decir casi cuatriplicó su votación.

Esto obliga a MORENA a depender más de sus aliados, y esto empodera al PVEM y al PT de exigir más a cambio de sus alianzas, dejando al partido oficial cada vez más condicionado.

Gobernadora de una minoría

Con apenas la cuarta parte de los votos del electorado; con un abstencionismo del cincuenta por ciento. De un total de 12.3 millones de votantes que podían ir a la urnas a ejercer su voto, solo participaron 6.2 millones. Y, de esos, solo 3.2 millones votó por la coalición de partidos encabezada por MORENA.

Anabel Hernández escribe sobre México en DW. Imagen: DW/V. Tellmann

Eso significa que Delfina Gómez va a gobernar el estado de México solo con la cuarta parte de la simpatía del electorado. Una representatividad muy pobre para los retos que deberá afrontar, como los altísimos niveles de inseguridad pública y pobreza.

Si las elecciones del EDOMEX fueron uno de los principales laboratorios para las elecciones presidenciales del 2024, estos resultados deben preocupar a más de uno en la dirigencia nacional de MORENA y en la presidencia de la República.

Integrantes del partido oficial con los que entablé comunicación para contrarrestar mi análisis señalaron que, aunque MORENA ganó en el estado de México, hay una pobre capacidad del partido oficial en su estructura electoral y movilización del voto, lo cual no les ha permitido crecer.

Repercusiones para el 2024

Para el 2024 MORENA no tiene electores suficientes para vencer a la oposición, si esta última es capaz de convencer a electores que, como en las elecciones del 4 de junio, no sintieron que había un candidato que los representara, o que no tienen interés en ejercer sus derechos electorales fundamentales para tener una verdadera democracia.

Si a esto se añade que la estructura interna del partido oficial está por sufrir un sisma ante el proceso interno para elegir a su candidato a la presidencia para el 2024, el partido quedará más frágil. Es claro que la candidata de AMLO es la jefa de la CDMX Claudia Sheinbaum, quien piensa seguir ostentando el cargo mientras hace campaña electoral.

Mientras, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, renunciará a su cargo el 12 de junio para buscar la candidatura de MORENA sin tomar venta de su cargo público. Dentro del círculo cercano a él, se afirma que será candidato a la presidencia, con o sin el partido oficial. Si rompe con MORENA, se calcula que podría arrebatarle entre el 20 y 30 por ciento de la militancia y simpatizantes. (ms)