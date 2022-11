Gala de la Ópera de Bonn 2022: grandes arias, grandes voces

Mozart, Rossini, Bizet… Después de dos años de ausencia por la pandemia de coronavirus, solistas de fama mundial como Simone Kermes y Giorgos Kanaris cantan las grandes arias en la décima Gala de la Ópera de Bonn, acompañados por la Orquesta Beethoven de Bonn y bajo la batuta de Jacques Lacombe. La gala tiene esta vez una misión muy especial, los artistas donan su tiempo en beneficio de la Fundación Alemana contra el Sida y recaudan una suma récord: 375.000 euros que se destinarán a investigación, educación y terapias contra la enfermedad.

Si bien hoy existen medicamentos y la tasa de infección está descendiendo a nivel mundial, el sida no ha desaparecido y sigue sin tener cura. Las infecciones están repuntando especialmente en el este europeo.

Por eso, una parte de los beneficios recaudados se destinarán a reforzar la asistencia médica a los refugiados ucranianos con VIH. Y es que este año, la décima edición de la gala no solo se centrará en la prevención del sida, el tema central, sino que también abordará la guerra de Ucrania.

El trompetista de renombre internacional y auspiciador de la gala Till Brönner y la estrella de la ópera Simone Kermes envían a través de la música un mensaje de paz. Juntos interpretan la famosa canción antibélica alemana Lili Marleen, un himno que adquirió una tremenda popularidad en el frente durante la Segunda Guerra Mundial y que versa sobre un soldado alemán recordando a su novia, que lo espera en vano.

Dos grandes estrellas cierran la velada con un mensaje de vídeo: Björn Ulvaeus y Benny Andersson, integrantes de la banda de culto sueca ABBA. A ambos, dicen, les llena de orgullo y felicidad que la canción del grupo «Oda a la libertad» suene para el mundo en la Gala de Bonn, «porque lo que está viviendo en este momento el valiente pueblo ucraniano es la escritura de una oda a la libertad». Tras estas palabras, la orquesta entona junto con el público la oda de ABBA para Ucrania.

Una noche llena de sentimiento en favor de la paz y por la lucha contra el VIH y el sida.

