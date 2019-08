G7 en Biarritz: incendios en la Amazonía, guerra comercial y brexit marcan primeros encuentros

Los dirigentes del G7 se reúnen este sábado (24.08.2019) en el sur de Francia bajo un clima de tensión, en una cumbre en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y los otros líderes de este grupo de países ricos, se enfrentarán a protestas al pisar el famoso balneario de Biarritz. Un fuerte dispositivo policial de más de 13.000 efectivos las mantendrá lejos del emblemático Hôtel du Palais, que acogerá a los mandatarios hasta el próximo lunes.

20:15 España se opone a bloqueo del acuerdo UE-Mercosur. El gobierno español señaló que "no comparte la postura de bloquear el acuerdo" de la Unión Europea con Mercosur como propuso el presidente francés Emmanuel Macron en la víspera de la cumbre del G7, indicó el sábado la presidencia del gobierno español.

"Para España el objetivo de lucha contra el cambio climático es un objetivo prioritario, pero consideramos que es precisamente aplicando las cláusulas medioambientales del Acuerdo como más se puede avanzar y no proponiendo un bloqueo de su ratificación que aísle a los países del Mercosur" indicó el gobierno en su mensaje.

19:25 Trump y Macron encuentran puntos de convergencia sobre Amazonía, Irán y comercio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par estadounidense, Donald Trump, encontraron "puntos de convergencia" en algunos temas, incluyendo comercio, el programa nuclear iraní, y los incendios en la Amazonía, durante un almuerzo que mantuvieron previo al inicio del G7.

Con este almuerzo, el jefe de Estado francés "creó las condiciones para un buen grado de convergencia dentro del grupo (del G7) y obtuvo clarificaciones de Donald Trump" sobre las principales cuestiones en la agenda de esta cumbre, señaló el Elíseo.

Los países del G7 podrían anunciar el domingo medidas para ayudar a Brasil a luchar contra los inmensos incendios que devastan el bosque amazónico. En cuanto a la situación con Irán, Trump "confirmó que no quería la guerra, sino un 'deal' (acuerdo)", según el Elíseo. Macron le presentó la opción de permitir a Teherán "durante un periodo limitado una parte de su petróleo" a cambio de que vuelva a su compromiso de no enriquecer uranio para dotarse del arma nuclear.

15:19 (CET) El ultimátum de Boris Johnson. Boris Johnson: la UE debe "renunciar" a la salvaguarda irlandesa para evitar un "brexit" sin acuerdo. "No quiero un "brexit sin acuerdo. He dicho a mis amigos de la UE que si no desean un "brexit sin acuerdo, debemos dejar a la salvaguarda irlandesa fuera del tratado" dijo Johnson a la prensa antes de aterrizar en Biarritz

14.55 (CET) Cara a cara conciliador. Macron y Trump mantuvieron una comida de trabajo previa al inicio de la cumbre, en la que, pese a sus divergencias, ambos se mostraron conciliadores y con ganas de trabajar juntos. Trump "es un invitado muy especial y nuestras discusiones son muy importantes para nosotros", dijo Macron a la prensa al inicio de ese encuentro en Biarritz. Se trata de su primera cita bilateral antes de que el conjunto de negociaciones comience con el resto de miembros del G7 (Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón), y sirvió para que ambos tomaran el pulso a sus respectivas posiciones.

13.20 (CET) Movilización internacional contra los incendios. Macron llama a una "movilización de todas las potencias" contra incendios en Amazonía. "Debemos responder al llamado de los bosques (...), de la Amazonía, nuestro bien común (...) y por lo tanto vamos a actuar", declaró el jefe de Estado, en un discurso al inicio de la cumbre.

12:55 (CET) Protestas contra la cumbre. Miles de personas iniciaron una marcha desde Hendaya, en el sur de Francia, hasta Irún, localidad vasca y ubicada en la frontera española, en protesta contra la reunión del G7 que tiene lugar en la vecina Biarritz. La concentración , encabezada por una pancarta que lleva el lema "No al G7, construyendo otro mundo desde Euskal Herria", que se puede leer en euskera, castellano y francés, está convocada por plataforma vasca G7 Ez y la francesa Alternatives G.

12.53 (CET) Acuerdo con Mercosur, en el aire. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, puso en duda la ratificación del acuerdo entre la UE y el Mercosur si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no combate los fuegos en la Amazonía brasileña. "Apoyamos el acuerdo UE-Mercosur, que también implica la protección del clima, pero es difícil imaginar una ratificación armoniosa por los países europeos mientras el presidente brasileño permite la destrucción de los espacios verdes del planeta", señaló Tusk en una rueda de prensa antes del inicio de la cumbre del G7 en Biarritz.

12.38 (CET) "La UE responderá". Donald Tusk, advirtió de que si Estados Unidos impone aranceles al vino francés, como ha amenazado el presidente Donald Trump, la Unión Europea "responderá del mismo modo" para defender a su país miembro. "Pese a que lo último que necesitamos es confrontación, tenemos que estar preparados para ese escenario", señaló Tusk en una rueda de prensa previa al comienzo de la cumbre del G7.

12:35 (CET) Trump llega a Francia.

Trump aterrizó en el Air Force One en el aeropuerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, donde tomará otro avión para dirigirse al balneario de Biarritz, que acoge esta cita del 24 al 26 de agosto.

