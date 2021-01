Futuro verde y digital para América Latina y la UE: ¿y los migrantes?

Pocas horas después de la imagen de miles de personas saliendo de Honduras a pie y llegando a donde las esperaba un escudo de policías guatemaltecos, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, la intensificación de la cooperación y las relaciones con toda América Latina y el Caribe caía en terreno abonado.

"La región está en una situación muy mala: América Central y el drama de la migración, la violencia estructural, mal gobierno, desigualdades”, dijo Josep Borrell, Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, este martes (19.01.2021).

En estos momentos de pandemia, en la región, que representa un 8% de la población mundial y registra un tercio de todas las muertes en el mundo por COVID-19, "se necesita mayor compromiso y solidaridad real. Hay que juntar fuerzas para abordar una transformación verde y digital. Pero una transformación verde y digital justa”, subrayaba el diplomático europeo.

Después de cinco años sin encuentros al más alto nivel con los países de América Latina -debido, básicamente, a las tensiones regionales- el encuentro de ministros de Exteriores, digitalmente con base en Berlín, a finales del año 2020, fue un paso importante para comenzar y avanzar planes conjuntos de cooperación.

Josep Borrell, Alto Representante de la Política Exterior Europea en debate sobre América Latina, Bruselas, 19.01.2021.

Proyectos en marcha

Entre los planes aprobados en Berlín está incentivar la conclusión y ampliación del proyecto BELLA (Building the European Link with Latinamerica) -un cable de fibra óptica que unirá a partir de junio Sao Paolo, Fortaleza, Lisboa, Madrid y Marsella.

"Al fin estamos discutiendo una agenda positiva para las relaciones con América Latina y el Caribe”, comentó a DW María-Manuel Leitäo, eurodiputada por Portugal, país que ostenta este semestre la presidencia rotativa del Consejo Europeo.

"Es importante no solamente discutir los problemas políticos que hemos discutido tanto: Venezuela y Bolivia, también Nicaragua. Tenemos que enfocar los desafíos del futuro con América Latina”, apuntó Leitao, catedrática de economía de la Universidad de Coímbra.

"Es una prioridad de la presidencia portuguesa: unir los centros de investigación, unir la ciencia y la innovación, de ambos continentes, una vía digital rápida para intercambio de conocimiento y de los datos, asunto cada vez más importante”, puntualiza.

Aparte de BELLA, para la transformación verde -en consonancia con el Pacto Verde europeo- se abren líneas de fomento birregionales para pequeñas y medianas empresas con enfoque de mitigación de cambio climático (AL Invest Green).

Así mismo, se pone en marcha LAGreen, un fondo de bonos verdes de 449 millones de euros para infraestructura orientada a la Agenda 2030. Por último, el proyecto PAGE, una alianza para apoyar la transición de la matriz energética en América Latina y el Caribe, con apoyo de Naciones Unidas.

Maria Manuel Leitao, eurodiputada portuguesa, en debate sobre América Latina, Bruselas, 19.01.2021.

¿Eso es todo? Con miras a los miles que salen huyendo de sus países -tanto de Centroamérica como de Venezuela-, sabe a poco. Leitao Marques explica: "tenemos el mismo problema en Europa. La transformación verde y digital debe incorporar los aspectos sociales: graves desigualdades, inversión en salud y educación y en igualdad de género. Mientras no resolvamos las desigualdades en la renta, seguiremos hablando de problemas políticos en América Latina. Hoy uno, mañana otro. Venezuela, Colombia, Ecuador. También México, uno de los peores en cuanto a índice de mortalidad y acceso a la vacuna en América Latina”, agrega María-Manuel Leitao.

Según la diplomacia europea, para acometer todos los frentes de manera sustentable, es imprescindible culminar los acuerdos que están aún en veremos entre ambas regiones. México y Chile por concluir; Mercosur, por ratificar. "Si no los concluimos, lo harán otros. Y el resultado no será mejor: ni más justicia social, ni climática, tampoco mejor gobierno”, advertía Borrell a una Eurocámara que tendrá entre sus manos la luz verde a esos tratados.

A este respecto, mientras ciertas partes de la Eurocámara señalan con el dedo a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, otros grupos ven el origen del mal en la propia política comercial. "Mientras abramos minas y explotemos recursos naturales mediante esas empresas, no saldremos de ese modelo agotado. Vaciamos territorios y agotamos la capacidad de supervivencia de muchas poblaciones”, comenta a DW Idoia Villanueva, eurodiputada del bloque de La Izquierda, que no pasa por alto que parte de la migración centroamericana tiene su origen, precisamente, en el cambio de utilidad de sus territorios.

"El aspecto de la migración -hondureña, venezolana, colombiana- es muy preocupante”, responde María Leitäo. "No obstante, cuando hablo de conectividad no olvido el aspecto social: acceso para barrios deficitarios, inversión en competencias digitales, brecha de género. Mientras no resolvamos las desigualdades, en América Latina hablaremos hoy de un problema política, mañana de otro. No podemos ignorarlo”, subraya Maria Leitäo. Y advierte: "Si no cooperamos en lo verde y digital, siempre los dejaremos un paso atrás”.

