Futbolistas hondureños abandonan partido tras jugar a -17 grados celsius

La Selección Nacional de Honduras informó el miércoles (02.02.2022) que dos de sus jugadores no siguieron disputando el encuentro frente a Estados Unidos debido a las "condiciones climáticas extremas" en las que se llevó a cabo el partido en Minnesota.

"Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante Estados Unidos por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio AllianzField", anunciaron en su cuenta de Twitter.

El partido se disputó en el Allianz Field de Minnesota a -17 grados celsius, con una sensación térmica de -25,5 grados celsius, una decisión que provocó la molestia y critica del entrenador de Honduras, el colombiano Hernán Darío Gómez, hacia los organizadores del encuentro.

"Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado", dijo Gómez.

"Yo no voy a hacer un análisis de mi equipo, de los jugadores, no me cabe y no soy capaz de hacerlo. Tengo el vestuario con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero", agregó luego de la derrota de Honduras por 3-0 ante Estados Unidos en la undécima jornada del octogonal final de la Concacaf al Mundial Catar 2022.

"El fútbol no es para sufrir", insistió el 'Bolillo' Gómez, quien también afirmó que él no es el causante de que Honduras ya no tenga posibilidades de ir a Catar y esté en el fondo de las eliminatorias de la Concacaf con solo tres puntos en 11 partidos.

El lateral izquierdo de Honduras, Maynor Figueroa, en el encuentro frente a EE. UU.

La respuesta de Estados Unidos

En tanto, el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, defendió la realización del encuentro en Minnesota, aludiendo a que los futbolistas estadounidenses también tienen que viajar a países donde existen condiciones climáticas sofocantes, con altas temperaturas y mucha humedad.

"Cuando bajamos a esos países, hay 90 grados (Fahrenheit) y un 90% de punto de rocío y una humedad insoportable y los muchachos se deshidratan, tienen calambres y agotamiento por calor, esa es la naturaleza de nuestra competencia", dijo.

"Llegó la ola de frío y es algo que no podemos controlar, pero todo lo que podemos hacer una vez que eso sucede es tratar de mitigar el riesgo teniendo equipamiento para calentarse, saliendo y compitiendo y lo hicimos", agregó Berhalter.

Con la victoria de Estados Unidos, el elenco dirigido por Berhalter se mantiene segundo con los mismo puntos que México, y en zona de clasificación para el Mundial de Catar 2022 detrás de Canadá con una diferencia de 4 puntos.

JU (efe, ap)