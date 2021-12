Fuerza Latina - Cosquillas para el cerebro

Según La Kikis, "la comedia son las cosquillas que le hacemos al cerebro para mantenerlo flexible". Y a eso es a lo que esta artista del humor se dedica en sus actuaciones, a ayudarnos a mantener flexible nuestro cerebro. La Kikis es lesbiana y en sus programas no faltan los temas de identidad de género o de la comunidad LGTB. Pero no se limita a esos temas, también retrata la realidad mexicana, se enfrenta a estereotipos o se ríe de los pleonasmos. Comenzó a actuar en el Open Mic de comedia en el Beer Hall de la colonia Roma a la semana de haber visto por primera vez un programa de comedia stand up y quedarse fascinada. Entretanto ha escrito numerosos programas, ha sido actriz de conocidas series de comedia y en pandemia ha experimentado con formatos nuevos como el podcast sobre salud emocional "Bendita incomodidad" que inició con su terapeuta. Y es que La Kikis está convencida de que el humor compartido termina convirtiéndose en terapia grupal.