Fuerte tensión en Chemnitz tras marcha de la ultraderecha

En medio de fuertes medidas de seguridad, unas 4.500 personas se plegaron a la "marcha silenciosa” convocada este sábado (01.09.2018) en Chemnitz (este del país) por el partido Alternativa para Alemania (AfD), el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) y la organización derechista local Pro Chemnitz, que desconvocó una manifestación previa para plegarse a la protesta principal.

El objetivo de la manifestación era recordar la muerte el pasado domingo de un alemán, presuntamente asesinado por dos inmigrantes. Pegida, por ejemplo, señaló que busca poner sobre la mesa a "todos los fallecidos a causa de la multiculturalización a la fuerza de Alemania" y criticar la "política migratoria ilegal". Posteriormente se supo que la víctima era de origen cubano.

A medida que avanzó la jornada, la tensión fue creciendo pese a los esfuerzos de la Policía por mantener a los grupos más violentos de los manifestantes y contramanifestantes separados. "Varios puntos de Chemnitz están cargados de tensión. Nuestro operativo ha tenido que atacar en ocasiones", reconocía la Policía de Sajonia a través de Twitter.

Las marchas se realizaron en medio de fuertes medidas de seguridad.

Evitar polarización

Una alianza de 70 organizaciones, en tanto, convocó a una contramanifestación bajo el lema "Corazón en lugar de odio”, a la que también llegaron miles de personas, unas 3.500 según la Policía. Los partidos socialdemócrata (SPD), Verde y La Izquierda se sumaron a este llamado, que tiene como objetivo plantar cara al racismo. Distintos sectores de la sociedad alemana han quedado impactados por las escenas de violencia vistas en Chemnitz, donde neonazis agredieron a extranjeros la semana pasada. La Policía fue acusada de no reaccionar a tiempo ante estos ataques.

"Tenemos que levantarnos. No se puede ir a manifestaciones donde se hace el saludo hitleriano, donde se hacen cacerías de extranjeros. Esa es la línea roja", aseguró en declaraciones a la televisión N-TV la vicepresidenta del SPD, Manuela Schwesig. Dietmar Bartsch, jefe del grupo parlamentario de La Izquierda, consideró "enormemente importante" que Alemania no deje "marchar solos a los neonazis". "No podemos cerrar los ojos. Tenemos un problema social. No puede ser que el odio y el racismo tengan de nuevo un hogar en Alemania", agregó.

"Hoy, Sajonia y Chemnitz tienen que enviar el mensaje de que nos opondremos a los instigadores de derecha con todos los recursos del Estado de derecho", dijo la alcaldesa de la ciudad, la socialdemócrata Barbara Ludwig. El ministro federal del Interior, Horst Seehofer, dijo que entiende que la gente esté impactada por el "brutal asesinato” de un ciudadano, pero que "no existe excusa alguna que justifique la violencia” que se ha visto en la ciudad sajona, y llamó a hacer "todo lo posible para evitar la división de nuestra sociedad”.

DZC (EFE, dpa, AP)

El pogromo de Chemnitz Ánimos caldeados En la noche del 25 de agosto, una discusión al margen de una fiesta callejera en Chemnitz culminó con el asesinato de un alemán de 35 años, atribuido a un extranjero de piel oscura. Al día siguiente, una multitud enardecida de hombres y mujeres blancos marchó por la ciudad sajona, agrediendo a personas percibidas como inmigrantes y atacándolas con consignas racistas y xenófobas.

El pogromo de Chemnitz Un muerto y dos heridos Fuentes policiales señalan que un alemán de origen cubano, identificado como Daniel H., fue acuchillado tras una trifulca que involucró a diez personas de diferentes nacionalidades. Aparte de la víctima mortal, otros dos hombres treintañeros resultaron gravemente heridos con armas blancas. Un iraquí de 22 años y un sirio de 23 fueron detenidos para determinar su responsabilidad en este caso.

El pogromo de Chemnitz Talante agresivo El 26 de agosto, unas ochocientas personas, entre las que sobresalían miembros de la escena neonazi y de ultraderecha, se congregaron de nuevo en Chemnitz. Algunos observadores describieron la concentración como un acto espontáneo y otros, como una movilización bien planificada. Los gendarmes fueron blanco de agresiones y se vieron obligados a pedirles refuerzos a las Policías de Dresde y Leipzig.

El pogromo de Chemnitz Conmoción y condena Causaron conmoción los videos que circulan por las redes sociales y que muestran a un grupo de hombres blancos persiguiendo y atacando a personas percibidas por ellos como extranjeras. Las imágenes traen a la memoria los pogromos de los años noventa en otros rincones del país y, desde luego, los de los años treinta del siglo pasado. La sociedad civil y la canciller alemana condenaron los sucesos.

El pogromo de Chemnitz Tumultos y contramanifestaciones Ciudadanos de a pie y grupos antifascistas organizados se negaron a dejar las calles de Chemnitz en manos de los neonazis, que este 27 de agosto pretendían instrumentalizar políticamente el homicidio de Daniel H. Videos muestran al movimiento ProChemnitz ondeando una bandera que reza: “Anhelamos ser alemanes y libres”. Varias personas fueron heridas con objetos contundentes y fuegos artificiales. Autor: Louisa Wright



