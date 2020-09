Freddie Mercury tiene ya su calle en Múnich

Freddie Mercury, el eterno icono del rock

My fairy King

En 1970 nace “Queen”. Freddie (izq.), así llamado desde niño en la escuela, adopta el apellido artístico de Mercury. Proviene de una frase en su canción “My fairy King”, del primer disco de Queen. “Mother Mercury, just look what they did to me…” Preguntado sobre si se refería a su madre, Freddie dijo: “sí, y desde ahora soy Freddie Mercury”.