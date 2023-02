Francisco dice que la renuncia de un papa no puede convertirse en una "moda"

La dimisión de un papa no debe "convertirse en algo así como una moda", consideró el papa Francisco este jueves (16.02.2023), en la que aseguró que su renuncia no está planificada por ahora.

En una entrevista con 82 jesuitas congoleños publicada por la revista La Civiltà Cattolica, el sumo pontífice confirmó que escribió una carta de dimisión dos meses después de haber sido elegido en marzo de 2013.

"Lo hice por si tenía algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera plenamente consciente para dimitir", explicó.

"Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los papas debería convertirse, digamos, en una 'moda', algo normal", matizó durante la entrevista, realizada el 2 de febrero durante su visita a Kinshasa.

"Benedicto (XVI) tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del papa es ‘ad vitam'. No veo ninguna razón para que no sea así", agregó.

En los últimos meses, se han incrementado los rumores sobre una posible renuncia del papa Francisco, de 86 años, quien se desplaza en silla de ruedas.

