Francia y Alemania luchan contra aumento de enfermedades de transmisión sexual

La seguridad no tiene precio. Al menos en Francia: desde el 1 de enero, el gobierno francés ofrece condones gratuitos a todos los menores de 26 años. La medida se tomó tras la decisión, el año pasado, de proveer a las mujeres de anticonceptivos de emergencia postcoitales gratis y sin prescripción médica.

El presidente francés, Emmanuel Macron, describe la nueva política de salud sexual como una "pequeña revolución en la prevención” para frenar la propagación de enfermedades de transmisión sexual (ETS), que están aumentando en Europa. Francia reportó un incremento del 30% de las ETS tanto en 2020 como en 2021.

Alemania, por contraste, invierte menos dinero en lo que respecta a salud sexual. Las mujeres deben pagar por contraceptivos como la píldora o los dispositivos intrauterinos (DIU), aunque las cajas de salud les reintegran el importe de la compra a las mujeres menores de 22 años.

Pero ese tipo de métodos anticonceptivos que previenen embarazos, no ofrecen protección contra las enfermedades de transmisión sexual, a diferencia de los condones. En Alemania, al contrario de Francia, los preservativos no son gratuitos para los jóvenes.

Las ETS van en aumento en Europa

El Atlas de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) muestra que los casos de enfermedades de transmisión sexual notificados han aumentado en los últimos años en toda la Unión Europea (UE) y en el Espacio Económico Europeo (EEA). Los casos de gonorrea que fueron registrados aumentaron en toda la región desde 2009, aunque cayeron drásticamente desde 2019, posiblemente debido a una disminución de las interacciones sociales relacionada con la pandemia, y a la reducción de las pruebas de detección. La mayoría de los casos se reportaron en España, los Países Bajos y Francia, y las personas de 25 a 34 años son las más afectadas. La gonorrea es producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo, y provoca infecciones en el aparato genital y urinario. También puede afectar la conjuntiva ocular, la faringe y el recto.

Aunque el Atlas de Vigilancia no proporciona datos de toda la UE para las infecciones por clamidia (provocada por la bacteria Chlamydia trachomatis), el número de casos confirmados muestra un marcado aumento desde principios de la década de 1990, y una cantidad de casos constantemente alta hasta 2019. La mayoría de las infecciones se registraron entre personas de 15 a 24 años.

Los casos de sífilis notificados en la UE/EEA presentan un panorama más preocupante aún, ya que han aumentado constantemente en los últimos años, aunque se puede ver una caída repentina en 2019, el año del brote de COVID-19.

¿Por qué son tan importantes los condones?

Los condones sobre muy efectivos para prevenir la propagación de ETS como la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Aunque a menudo no presenta síntomas y es curable, la gonorrea causa graves problemas de salud. Lo mismo sucede con la clamidia, que causa graves daños al sistema reproductor femenino.

La sífilis es mucho más peligrosa: es causada por la bacteria Treponema pallidum y, si no es tratada, provoca serios problemas de salud. Puede propagarse hasta el cerebro y producir daños en el sistema nervioso, los ojos y los oídos.

La bacteria Treponema pallidum, causante de la gonorrea, en una ilustración digital.

La mayoría de los adolescentes alemanes usa condones

A pesar de que los preservativos no son gratuitos en Alemania, las jóvenes generaciones parecen comprender la importancia de utilizarlos. Una encuesta representativa entre jóvenes alemanes, publicada en 2020 por el Centro Federal de Educación Sanitaria de Alemania (BZgA, por sus siglas en alemán), reveló que una vasta mayoría de adolescentes de 14 a 17 años usa condones para protegerse durante sus actividades sexuales.

Los datos de encuestas de hace cinco años indican que el uso de condones ha aumentado entre los adolescentes alemanes.

El estudio también encontró un vínculo entre el nivel de educación de los encuestados y su probabilidad de no usar métodos anticonceptivos, o de confiar en prácticas más riesgosas en su lugar para evitar un embarazo.

Los encuestados dijeron que aprendieron sobre temas sexuales y salud reproductiva de sus padres, a través de clases de educación sexual en la escuela, y en internet.

La educación sexual es clave, pero se necesitan mejoras

Dado que no todos los progenitores están en condiciones de educar a sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva, o no todos se sienten cómodos con ello, y ya que algunas fuentes en internet no son accesibles para una audiencia adolescente, las escuelas siguen teniendo un papel clave en impartir educación sexual.

La educación sexual fue introducida en 1968 en Alemania Occidental, y en 1959 en Alemania Oriental. Hoy en día, es norma en las escuelas alemanas, y a menudo se enseña en el marco de las clases de Biología.

Sin embargo, hay pocas clases de educación sexual alemanas que enseñen a los estudiantes acerca los riesgos de contraer y propagar enfermedades de transmisión sexual. Un estudio reveló que la mayoría de los currículos alemanes no mencionan la clamidia, por ejemplo.

Durante los últimos 20 años, los estudiantes de secundaria franceses se han visto obligados a tomar tres clases de educación sexual. Sin embargo, como informa el diario francés Le Monde, en realidad, estas no siempre se ofrecen, citando una auditoría que encontró fuertes variaciones entre escuelas, clases y regiones.

Al anunciar el plan de condones gratuitos, el presidente francés Macron reconoció que su país no era muy bueno brindando educación sexual en las escuelas, y dijo que los maestros necesitaban una mejor capacitación para hacerlo.

Anteriormente, el ministro de Salud francés, Pap Ndiaye, calificó la educación sexual como un deber de "salud pública" que ayudaría a reducir los embarazos adolescentes, disminuir el número de infecciones de ETS y combatir la discriminación.

