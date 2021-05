Francia prohíbe oficialmente el lenguaje inclusivo en la educación nacional

"Chanel N°5": el perfume de culto cumple 100 años

Fragancia con potencial

"Una mujer que no usa perfume no tiene futuro", fue un lema de la diseñadora de moda Coco Chanel. Junto con el perfumista Ernest Beaux, crearon una fragancia clásica. "N° 5" sigue siendo hoy el perfume más vendido en el mundo. Por supuesto, no faltó en la película de 2009 "Coco Chanel", protagonizada por Anna Mouglalis.