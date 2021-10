Francia: Hidalgo, favorita como candidata del Partido Socialista

Los militantes del PS votarán este jueves (14.10.2021) entre Hidalgo y el alcalde de Le Mans, Stéphane Le Foll, con la regidora de París como favorita, ya que tiene el apoyo casi unánime de la dirección y los principales cuadros del partido (la respaldaron 208, frente a 34 por su oponente).

La votación tendrá lugar por vía telemática de 15.00 a 20.00 GMT de hoy y fuentes del partido explicaron que esperan tener los resultados definitivos para la medianoche.

A pesar de la victoria que se le prevé, Hidalgo, de 62 años, afronta una carrera electoral cuesta arriba, ya que los actuales sondeos de intención de voto le atribuyen en torno al 7 %, con lo que no pasaría a la segunda vuelta.

Esto se debe a la fragmentación del voto de izquierda entre socialistas, ecologistas y la formación populista Francia Insumisa, y un electorado escorado a la derecha, con la inmigración como uno de los factores clave de los comicios.

En la actual situación que dibujan todos los sondeos, ningún candidato de izquierda pasaría a la segunda vuelta de las presidenciales, a la que concurren los dos candidatos más votados en la primera.

Anne Hidalgo nación en San Fernando de Cádiz, España.

A pesar de ello, la alcaldesa de París ha comenzado ya desde hace semanas su campaña a nivel nacional tratando de insuflar optimismo a su electorado.

En las elecciones francesas no son extrañas las sorpresas. Hace cinco años, el actual presidente Emmanuel Macron no había anunciado su candidatura y no figuraba en ninguna lista de favoritos.

Hidalgo nació en 1959 en la localidad española de San Fernando, en Cádiz, aunque su familia emigró a Francia cuando ella era pequeña y adquirió la nacionalidad francesa a los 14 años.

En 2001 fue elegida por primera vez concejala de París, y es alcaldesa desde 2014 gracias a una alianza con los ecologistas, y fue reelegida en 2020.

Tras la votación de hoy, Hidalgo participará mañana en el 40 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que participará en una discusión sobre cómo realizar una transición ecológica justa. (EFE).