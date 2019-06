Fractura deja fuera del Mundial femenino a estrella alemana

La estrella del Lyon y de la selección alemana Dzsenifer Marozsán sufrió una fractura en un dedo del pie derecho y se perderá los dos partidos que quedan de la fase de grupos del Mundial femenino, contra España y Sudáfrica, anunció este martes (11.06.2019) la seleccionadora germana, Martina Voss-Tecklenburg.

"Tuvimos el diagnóstico luego de nuestro primer partido contra China, es una fractura del dedo, y ella continuó jugando 70 minutos después del golpe”, dijo 'MVT'. "Apretó los dientes y se puso al servicio del equipo”, agregó.

La centrocampista de 27 años de la 'Mannschaft', considerada una de las mejores del mundo en su puesto, no volverá a jugar en la primera ronda, según Martina Voss-Tecklenburg, y su eventual retorno para la siguiente fase dependerá de la evolución de la lesión.

"Hemos estado hablando con el Lyon y con Dzseni, vamos a intentar que vuelva a jugar antes del final del Mundial, pero no podemos hacer ningún pronóstico”, explicó la entrenadora. En el plano táctico "no podemos sustituirla, tiene unas cualidades particulares únicas”, afirmó la seleccionadora, que no quiso dar pistas sobre el modo en que va a reorganizar a su equipo. "Queremos intentar sorprender a España”, justificó.

"Nos esperamos a las mejores jugadores alemanas mañana (miércoles) y Marozsán está entre ellas”, declaró este martes por su parte el seleccionador español, Jorge Vilda. "Se puede jugar con un dedo roto, yo lo he hecho”, añadió, visiblemente escéptico sobre la ausencia de la centrocampista.

Marozsán, que jugó un papel importante para conseguir la cuarta Liga de Campeones consecutiva del Lyon, fue elegida mejor jugadora de la temporada en Francia. Alemania ganó en su estreno en el Mundial femenino, 1-0 contra China, y se medirá a España en Valenciennes el miércoles y a Sudáfrica el próximo 17 de junio en Montpellier. (AFP)