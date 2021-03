Fracasa primer intento de reflotar megabuque encallado en canal de Suez

Más de 10.000 millones de dólares en mercancía atascados en el Canal de Suez

Más de 165 cargueros esperando a poder seguir su travesía

Tras el atasco de Ever Given, se resintió parte de la economía. El precio del petróleo crudo, por ejemplo, sufrió fluctuaciones esta semana. Más de 165 cargueros esperan navegar al final de ambas partes del canal, Port Said (en el Mediterráneo) y Suez (en el Mar Rojo), pero también en el propio canal, según informó Lloyds List, analistas de datos especializados en tráfico de contenedores.