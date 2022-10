Fortalecimiento del dólar causa problemas a Latinoamérica

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, no lleva ni tres meses en el cargo y ya el peso colombiano está cayendo frente al dólar. De hecho, hace una semana, el canal de negocios Bloomberg informó que el peso colombiano alcanzaba "un nuevo mínimo histórico", con un precio del dólar cercano a los 4.800 pesos.

Para el nuevo mandatario esto significa una enorme presión interna. Por un lado, la oposición lo responsabiliza por la caída de los valores y, por otro parte, aumenta el temor de que Colombia siga el camino de la "inflación argentina". Y aunque las cosas aún no andan tan mal, lo cierto es que a finales de año el peso podría perder un 25 por ciento de su valor frente al dólar.

Petro critica las tasas de interés de Estados Unidos

Ante este escenario, Petro pasó a la ofensiva y criticó duramente la política monetaria estadounidense. "En Colombia nos amenaza el estancamiento económico, nos amenazan las altas tasas de interés que el Banco Central de los Estados Unidos y la Reserva (Federal) han decretado para su propia economía y se lleva los capitales de los países suramericanos dejándonos vacíos", dijo hace unos días, en un acto en el Estado de Antioquia. Asimismo, agregó que EE. UU. estaba tomando decisiones que protegían solo a su propio mercado, sin considerar las consecuencias para el resto del mundo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Se está saqueando a América Latina. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano", emplazó Petro a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, decir que Estados Unidos está arruinando las economías de todo el mundo, no es correcto. México y Brasil, por ejemplo, con sus economías estables, no tuvieron los mismos problemas como los que han tenido Colombia, Argentina o Guatemala.

Crece la deuda de los países latinoamericanos

"El alza del dólar tiene un impacto directo en todas las economías latinoamericanas, porque a mayor costo del dinero, la deuda de cada país crece y con ello suben tasas de interés para pedir nuevos préstamos", afirmó el profesor Roberto Goulart Menezes, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Además, el académico explicó que los países con pocas reservas de dólares, como es el caso de Argentina, podrían verse aún aún más afectados con la subida del dólar.

Por este motivo, Menezes advierte un grave peligro para la recuperación económica. "Si el valor del dólar sigue subiendo, ya sea por el aumento de las tasas de interés en EE. UU. o por la profundización de la crisis mundial, esto afectará directamente a la recuperación de las economías de la región y a sus estrategias post-pandémicas", concluyó.

(ng/ers)