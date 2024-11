El fluoruro, ¿saludable o perjudicial para la salud?

Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente asesinado John F. Kennedy, es partidario de Donald Trump, activista antivacunas, y posiblemente sea el próximo secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Kennedy anunció en la red social X que habría que acabar con la fluoración del agua potable en EE. UU. El fluoruro, según el político, es un residuo industrial, responsable de numerosas enfermedades, entre ellas, el cáncer óseo, trastornos del desarrollo neurológico, y coeficientes de inteligencia más bajos en niños.

¿Qué es el fluoruro?

El fluoruro se confunde a menudo con el gas flúor, altamente corrosivo y venenoso. Al entrar en contacto con el agua, ese gas produce ácido fluorhídrico.

Los fluoruros son sales de ácido fluorhídrico. Se encuentran en forma de muchos minerales en la naturaleza y también en el cuerpo humano, sobre todo, en los huesos y el esmalte dental, pero también en la sangre y los jugos gástricos.

Las fuentes naturales de fluoruro incluyen el té negro y verde, el pescado y los espárragos. En Alemania se añade fluoruro a las pastas dentríficas y a la sal de mesa. En otros países, incluido Estados Unidos, el agua potable está fluorada.

¿Por qué se agrega fluoruro al agua potable?

El fluoruro se halla de manera natural en pequeñas cantidades en el agua. A principios del siglo XX, los científicos notaron que los niveles más altos de fluoruro natural en algunas áreas de Estados Unidos, provocaban menos caries en los niños. Como resultado, se añadió fluoruro al agua potable hasta la actualidad.

"Una determinada cantidad de flúor es beneficiosa para la salud dental", afirma el toxicólogo Carsten Schleh. El fluoruro no es sólo esencial para la vida humana, sino para la remineralización del esmalte dental y reducción de caries.

El fluoruro en la pasta de dientes, la sal y el agua potable se utiliza ahora en todo el mundo como una forma rentable de prevenir las caries. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. es una de las diez mayores intervenciones sanitarias del siglo XX.

Sin embargo y en ciertos sectores, el fluoruro ha sido criticado durante años como una sustancia venenosa al que se atribuyen numerosas enfermedades.

En algunos países se agrega fluoruro a la pasta dental y a la sal; en otros, al agua. Aquí, un paquete de sal con fluoruro en Alemania. Imagen: Ulrich Zillmann/FotoMedienService/picture alliance

¿Puede el fluoruro ser un peligro para la salud?

El fluoruro tiene una reputación inmerecidamente mala, afirma el toxicólogo Schleh. "Esto también se aplica al fluoruro: la dosis es lo que produce el veneno". Con las pastas de dientes, una sobredosis es casi imposible. Sobre todo, porque esta normalmente se escupe y no se traga.

Con el agua potable fluorada o la sal de mesa es diferente. Según los CDC, se añaden 0,7 mg de fluoruro a un litro de agua potable. Según el Instituto Federal Alemán para la Protección de la Salud del Consumidor y Medicina Veterinaria (BgVV), esto corresponde a la dosis diaria recomendada para un niño de entre el primer y el cuarto año de vida.

El instituto recomienda que un adulto no consuma más de 3,8 mg de fluoruro al día. Una sobredosis puede provocar manchas blancas en los dientes de los niños, llamadas fluorosis.

Una sobredosis prolongada de 10 a 25 mg por día puede provocar fluorosis esquelética, fracturas óseas y cambios en las articulaciones. Una ingesta extremadamente alta de fluoruro, entre 300 y 600 mg por día, puede causar daño renal.

¿El fluoruro hace que los niños sean menos inteligentes?

Un metaanálisis de 2023 examinó la cuestión de si el fluoruro en el agua potable puede dañar el desarrollo del cerebro. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la concentración de fluoruro en el agua potable, que los CDC clasifican de seguro, en realidad podría tener efectos negativos en el desarrollo del cerebro y, por tanto, en la inteligencia de los niños.

Sin embargo, los autores también indicaron que los resultados de su análisis pudieron estar sesgados por la calidad variable de los estudios examinados. Otro metaanálisis afirmó que el coeficiente intelectual sólo disminuye, en todo caso, cuando la ingesta de fluoruro supera las cantidades recomendadas. Según la evidencia disponible, no es posible juzgar de manera concluyente si el fluoruro causa algún tipo de trastorno neurológico.

Carsten Schleh cree que si el fluoruro desaparece del agua potable estadounidense a partir del 20 de enero de 2025, no habrá disminución de enfermedades neurológicas, pero quizás más caries en niños y adultos.

(rmr/cp)



