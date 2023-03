Europa

Fiscales alemanes allanaron barco por sospechas de sabotaje de gasoductos Nord Stream

Todavía no hay una conclusión sobre los autores del ataque, pero el diario "The New York Times" lo atribuyó a un "grupo proucraniano".

Los investigadores alemanes que indagan sobre las explosiones de los gasoductos Nord Stream registraron un barco sospechoso de haber transportado explosivos utilizados en el incidente, indicó la fiscalía este miércoles (08.03.2023). El allanamiento tuvo lugar entre el 18 y el 20 de enero por "sospechas de que el barco en cuestión podría haber sido usado para trasladar explosivos que detonaron el 26 de septiembre de 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico", dijeron los investigadores. Todavía no hay una conclusión sobre si el incidente fue ordenado por un Estado, dijeron los inspectores, quienes todavía estaban examinando objetos encontrados en la nave e indagando para determinar la identidad de los responsables y su motivación También destacaron que los empleados de la empresa alemana que alquiló el barco no son sospechosos. Sobre la base de informaciones obtenidas por la inteligencia estadounidense, el diario The New York Times atribuyó el martes el sabotaje a un "grupo proucraniano", pero sin implicación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. El gobierno de Ucrania negó su implicación en el sabotaje. afp/dpa /rr

DW recomienda