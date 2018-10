Fiscalía de Colombia pide a España extradición de empresario por corrupción

"La Fiscalía General dispuso, de acuerdo con el Convenio de Extradición vigente entre la República de Colombia y el Reino de España, elevar el pedido de extradición del señor Mattos Barrero", manifestó hoy a periodistas la vicefiscal general, María Paulina Riveros. La funcionaria señaló que ya se iniciaron los "trámites pertinentes" con España para la extradición del empresario, antiguo representante de Hyundai en Colombia, y quien también tiene ciudadanía española.

Mattos es acusado por las autoridades colombianas de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros que ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que esta llegara al despacho de un juez que fallaría a su favor. El pleito jurídico en mención se inició en 2015 cuando la compañía coreana Hyundai Motor Company decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia, la representación de la marca en el país.

Mattos es acusado de cohecho, acceso abusivo a sistema informático y otros delitos

Después de esa decisión, Mattos demandó ante la Justicia colombiana a la multinacional con el objetivo de que se le reparara por los daños ocasionados. Tan solo dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la de Mattos.

"Un delito de corrupción no es un delito mediano. Es indignante, el país no puede seguir pensando que la Justicia y la ley tienen precio", afirmó Riveros. Por este caso las autoridades iniciaron una investigación al empresario y este 5 de octubre lo declararon en contumacia después de que no se presentara al consulado de Colombia en Madrid a la audiencia virtual en su contra.

Tras esto un juez colombiano le imputó cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. "Los delitos fueron imputados en la categoría de agravados, lo que significa que se parte de penas superiores a la base", agregó Riveros.

JOV (efe, bluradio)