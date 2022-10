Fiscalía de Colombia imputará a mujer que profirió insultos racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez

"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación, porque efectivamente me di cuenta que conciliar y ponerla a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial", expresó la vicepresidenta, Francia Márquez, en una entrevista con RTVC Noticias.

El pasado 29 de septiembre, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó que radicó ante un juez la "solicitud de audiencia de imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como presunta responsable de los delitos de actos de discriminacióny hostigamiento agravado, de los que fue víctima" la vicepresidenta.

Términos peyorativos contra los afrocolombianos

El funcionario aseguró, además, que"no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido históricamente discriminadas".

El ente acusador abrió la semana pasada una investigación contra Rubiano, quien además de llamar "simio" a la vicepresidenta Márquez, también se refirió en términos peyorativos a la población negra durante la protesta contra el Gobierno en Bogotá.

En la entrevista del viernes, la vicepresidenta pidió además que "se haga una acusación" y que, si se halla culpable a la mujer, "el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, proceda a impartir las sanciones que la ley establece".

La legislación colombiana contempla multas de hasta 13 millones de pesos (unos 2.870 dólares al cambio de hoy) por los delitos de discriminación y racismo, e incluso en algunos casos puede implicar penas de cárcel.

El caso: ofensas racistas en manifestación contra Petro

Un video de la mujer, que inicialmente fue identificada por medios locales como Esperanza Castro, se hizo viral en las redes sociales por ofender a la vicepresidenta al ser entrevistada en las escalinatas del Capitolio durante la manifestación contra las reformas políticas y económicas del presidente, Gustavo Petro.

"Y el simio ese, que porque puso un millón de votos se considera la berraca (mejor) del paseo, pobre simio, los simios gobernando", dijo en referencia a Márquez y su participación en las pasadas elecciones presidenciales como compañera de fórmula de Petro. Al ser preguntada a quién se refería con sus improperios, la mujer respondió: "A Francia Márquez, es un simio ¿Qué educación puede tener un negro?".

"Los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?", insistió la mujer, que dijo haber ido a la protesta contra las reformas que busca hacer el Gobierno de Petro y contra aquellos que "quieren volver a América Latina comunista".

Las declaraciones racistas fueron condenadas masivamente por distintos sectores, comenzando por el presidente Petro, quien publicó el video y lo comparó con el ascenso del nazismo en Alemania.

