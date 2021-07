Fiscalía argentina investiga a Mauricio Macri por contrabando de armas a Bolivia

La Fiscalía argentina abrió este viernes (16.07.2021) una causa judicial contra el expresidente Mauricio Macri, quien fue denunciado por contrabando de municiones a Bolivia en noviembre de 2020, cuando el país se encontraba sacudido por manifestaciones por la reelección de Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra Macri, con base en una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic. La Fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Óscar Aguad.

El canciller boliviano Rogelio Mayta denunció la semana anterior que el Gobierno de Macri (2015-2019) envió a las Fuerzas Armadas de ese país municiones antidisturbios y también gases lacrimógenos para reprimir protestas de los seguidores de Morales. Bolivia también acusó el mes pasado a Ecuador de haber despachado gases lacrimógenos y munición para colaborar con la Administración de Jeanine Áñez.

Por su parte, el Ejecutivo argentino señaló a Macri y varios de sus ministros por contrabando agravado de las municiones, un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión. Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.

En concreto, la vista está puesta sobre el destino de unas 70.000 "municiones antitumulto" que según el Gobierno argentino salieron del país para ser usadas para proteger la Embajada argentina en La Paz, pero que finalmente no fueron utilizadas con ese fin ni autorizadas por la Policía boliviana. "El Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri envía un grupo de élite que se llama Alacranes, que pertenecen a la Gendarmería, para reforzar la seguridad del embajador, la Embajada y su familia y al personal que está dentro de la Embajada", dijo el 14 de julio Frederic, en un encuentro con prensa internacional.

La funcionaria -de cuyo ministerio depende la Gendarmería- especificó que esos diez efectivos llegaron acompañados por armamento y municiones que pasaron el registro correspondiente, y recalcó que "paralelamente en el mismo vuelo", el 12 de noviembre de 2019, fueron transportadas esas 70.000 municiones sospechadas. No obstante, agregó la ministra, el Escuadrón Alacrán "no disparó un solo tiro" en La Paz, ni con las municiones investigadas ni con las sí autorizadas por la Policía de Bolivia: "Además, el grupo Alacrán no está preparado para hacer uso de esas municiones, ni para contener manifestaciones", sentenció.

"Es la primera vez, y esto nos avergüenza como argentinos, que un presidente democrático de nuestro país habría colaborado con un golpe de estado de un país hermano", expresó en ese mismo encuentro Soria.

ama (efe, afp)