Finlandia plantea una adhesión a la OTAN al margen de Suecia

Tras las drásticas declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la entrada de Suecia en la OTAN, Finlandia se ha mostrado abierta por primera vez a la posibilidad de unirse a la alianza sin su socio nórdico. El ministro finlandés de Relaciones Exteriores, Pekka Haavisto, afirmó por primera vez este martes (24.01.2023) que su país debe considerar la opción de una adhesión a la OTAN sin Suecia, después de que Turquía excluyera votar la candidatura sueca.

La adhesión conjunta de ambos países nórdicos sigue siendo "la primera opción", pero "evidentemente debemos evaluar la situación, si sucede algo que a largo plazo impide avanzar a Suecia", dijo a la televisión pública Yle el ministro Haavisto. "Es demasiado pronto para tomar una posición", aclaró.

En vista de la quema del Corán por parte de un provocador islamófobo en Estocolmo, Erdogan dijo el lunes por la noche que Suecia no podía contar con el apoyo de Turquía para unirse a la OTAN. "Si no muestra respeto por la República Turca o las creencias religiosas de los musulmanes, entonces no puede obtener ningún apoyo nuestro en el asunto de la OTAN", dijo en Ankara.

Haavisto dijo que tales protestas juegan con la seguridad de Finlandia y Suecia. Turquía, miembro de la OTAN, ha estado impidiendo que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN durante meses. Sobre todo, acusa a Suecia de apoyar a "organizaciones terroristas" como el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y pide la extradición de varias personas que Ankara considera terroristas. Los 30 miembros de la OTAN tienen que ratificar las solicitudes de ingreso, 28 ya lo han hecho, solo faltan Turquía y Hungría, aunque este país ya ha anunciado que las aprobará. (afp/dpa)