Finlandia firma también un tratado de asistencia mutua con Reino Unido

Una adhesión de Finlandia a la OTAN no estaría dirigida "contra nadie", aseguró este miércoles (11.05.2022) el presidente finlandés, tras las advertencias de Rusia sobre las "consecuencias" que el ingreso en la alianza de defensa transatlántica acarrearía para el país nórdico. El presidente finlandés debería oficializar el jueves su posición "personal" sobre la adhesión, y el país debería anunciar su candidatura en los próximos días.

Cuando se le preguntó si Finlandia estaría provocando a Rusia al unirse a la OTAN, el presidente finlandés, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, sería el culpable de la posible decisión de unirse a la alianza militar. "Si nos adhiriéramos, mi respuesta [a Rusia] sería: 'Ustedes han provocado esto, mírense en el espejo", dijo el jefe de Estado finlandés, Sauli Niinistö.

"La adhesión a la OTAN no sería contra nadie", precisó sin embargo Niinistö durante la firma de una declaración política de asistencia mutua con el Reino Unido, similar al anunciado hoy mismo entre Suecia y el gobierno de Londres. "Esto no es un juego de suma cero. Si Finlandia incrementa su seguridad, no será en detrimento de nadie", agregó en una conferencia de prensa, junto al primer ministro británico, Boris Johnson, que reiteró que la OTAN es "una alianza defensiva".

Respecto al acuerdo alcanzado hoy, el primer ministro británico explicó: "Lo que dice es que, en el caso de un desastre, o en el caso de un ataque contra cualquiera de nosotros, nos ayudaremos mutuamente, incluso con asistencia militar". Johnson dijo que la naturaleza de cualquier asistencia "dependerá de la solicitud de la otra parte". "La OTAN no representa una amenaza para nadie. Está ahí con fines de defensa mutua", dijo Johnson.

lgc (afp/ap)