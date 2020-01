Finlandia descarta semana laboral de cuatro días

Por el momento, Finlandia no introducirá la semana laboral reducida a cuatro días, ni jornadas laborales de seis horas. El gobierno de Helsinki negó el martes informes de medios de comunicación, según los cuales la primera ministra Sanna Marin consideraba planes para llevar a cabo ambos proyectos.

"Una semana de cuatro días no está en el programa del gobierno y actualmente no está en la agenda", dijo el gobierno finlandés en Twitter. Marin planteó brevemente la idea durante un panel de discusión en agosto de 2019, cuando era Ministra de Transporte, bajo su predecesora Antti Rinne.

"No hay plan, no hay actividades recientes, no hay intenciones" de reformar el marco laboral de Finlandia, dijo el jefe de comunicaciones del gobierno, Päivi Anttikoski.

En el Reino Unido en particular, varios medios informaron que Marin quería avanzar en la idea de una semana laboral de cuatro días con seis horas de trabajo. Marin fue citada diciendo que las personas merecen más tiempo para sus familias, pasatiempos o cultura. Las horas de trabajo regulares en Finlandia son actualmente un máximo de ocho horas al día y 40 horas a la semana, como es el caso de la nueva Ley de Horas de Trabajo que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

EL(dpa, twitter)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |