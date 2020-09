FinCEN en América Latina: “La corrupción afecta la vida diaria de las personas”

Los archivos de FinCEN son más de 2.600 documentos publicados por diversos medios de todo el mundo desde el domingo, y que han repercutido fuertemente en el mercado financiero. Las bolsas sufrieron caídas, algunos bancos vieron bajar el valor de sus acciones y personeros públicos. Desde cercanos al gobierno de Venezuela hasta futbolistas como el argentino Javier Mascherano aparecieron relacionados con este asunto. Pero, ¿qué son esos archivos, de dónde salieron, qué dicen y por qué golpearon con tanta potencia al mundo de las finanzas?

"Lo que se publicó es solo una pequeña muestra de los Suspicious Activity Reports (SARs, Reportes de Actividad Sospechosa) enviados por los bancos a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos”, explica a DW Maíra Martini, investigadora y experta en corrupción de Transparencia Internacional. Fueron obtenidos por BuzzFeed News y entregados a decenas de periodistas para que los analizaran. Son documentos que los bancos envían a las autoridades cuando detectan actividad sospechosa. Esta vez se vieron involucrados bancos de la talla de JPMorgan Chase, HSBC y Deutsche Bank.

La sospecha es que todos ellos miraron hacia el costado cuando ingresaban a sus arcas dineros de origen dudoso. Los expertos que investigan las tramas corruptas no ven nada nuevo, pero admiten que este tipo de publicaciones sirven para generar conciencia. "Muestran lo que los activistas y periodistas de investigación llevan años diciendo: 'el actual sistema de combate al lavado de dinero no funciona, y ni los bancos ni las autoridades están cumpliendo con su obligación de detener el flujo de dinero sucio que circula a través del sistema financiero mundial'”, dice Martini.

Hay mejoras, pero falta

El punto central es que la corrupción afecta directamente la vida de las personas, aunque no lo parezca. "La ciudadanía es cada vez más consciente de que los delitos financieros son la raíz de la corrupción, esa que agota los recursos para la educación, la seguridad y la salud. El hecho de que una isla remota sea una jurisdicción secreta que ofrece a corruptos de México, Brasil o Venezuela un lugar seguro para guardar sus activos, afecta la vida diaria y, por ello, es también un problema para todos”, explica a DW Roberto Simon, director del Grupo de Trabajo Anticorrupción de Americas Society/Council of the Americas.

Datos del reporte sobre corrupción en América Latina publicado en 2019 por Transparencia Internacional.

"Puede parecer un tema abstracto, pero las investigaciones revelan que una parte relevante de los esquemas de corrupción afecta a las personas”, confirma Martini, quien recuerda que si los bancos mencionados en los archivos de FinCEN hubieran actuado a tiempo, escándalos como el de Odebrecht se habrían detectado mucho antes. "Estos archivos muestran que los bancos se toman años antes de alertar sobre transacciones dudosas. Si las marcaran a tiempo, las autoridades podrían actuar con mayor celeridad”, sostiene.

Simon estima que esta filtración "ofrece al público una visión poco común del secreto mundo del lavado de dinero relacionado con la corrupción y el crimen organizado, y confirma que el desafío es demasiado grande en comparación con los recursos disponibles para los entes reguladores y los bancos”. Pese a ello, valora que en la última década la lucha contra la corrupción en América Latina ha mejorado mucho. "Sus unidades de inteligencia financiera e investigadores están mejor preparados, y muchos países mejoraron su legislación”, explica. Quedan problemas, por cierto: "Ahí tenemos el mayor uso de las criptomonedas y el riesgo de que la lucha contra el lavado de dinero se politice”, ejemplifica.

¿Punto de quiebre?

Entre los mencionados en los informes aparece el futbolista Javier Mascherano, que despertó sospechas en Estados Unidos por haber usado sociedades offshore para realizar giros de dinero en 2015. O dos empresarios venezolanos, Alejandro Ceballos y Samark López, sospechosos de haber ganado contratos irregulares por su relación con el Gobierno y otros actos calificados por el reporte como "corruptos”. O el expresidente de México, Enrique peña Nieto, que fue investigado por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero. Es importante destacar que ser considerado en los SARS no implica necesariamente la comisión de un delito.

El futbolista Javier Mascherano aparece mencionado en los documentos.

"Es importante recordar que, en muchos casos, personas corruptas utilizan cuentas offshore para mover dinero. El caso de Odebrecht es un buen ejemplo. Mucho del dinero que fue utilizado para pagar sobornos, y muchos de los fondos recibidos como sobornos, no pasaron por bancos brasileños. Odebrecht usó cuentas en Panamá, Antigua, Estados Unidos y otros países para hacer esos pagos ilegales”, señala Martini. "Si los Panama Papers nos mostraron cómo los criminales se aprovechaban de empresas anónimas para ocultar sus riquezas ilícitas, los FinCEN nos muestran las transferencias bancarias que mueven dinero corrupto para hacerlo parecer legítimo”, explica.

¿Y cambió algo desde que se publicaron los Panama Papers, que a tantos millonarios y famosos pusieron en la palestra? "Sí, los Panama Papers tuvieron consecuencias inmediatas en algunos países. Ecuador, por ejemplo, celebró un referéndum para prohibir a los funcionarios de Gobierno mantener activos en paraísos fiscales. Estas filtraciones obligan a que el tema de los delitos financieros globales ingresen en la agenda política, y eso podría ser un punto de quiebre”, dice Simon. Si eso ocurre, quizás se haga algo para que los corruptos la piensen dos veces antes de actuar.

