En una legendaria entrevista de la BBC con Martin Bashir, la princesa Diana dijo: "Me gustaría ser una reina de corazones, en los corazones de la gente, pero no me veo como reina de este país. No creo que mucha gente quisiera que fuera reina". El final de "The Crown" aborda los últimos días de Diana en los cuatro primeros episodios.