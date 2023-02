Filman el momento en que un alce golpea en la cabeza a una mujer que paseaba a su perro en Alaska

Un vídeo que se ha viralizado por las redes sociales muestra el momento en que una mujer fue perseguida sigilosamente y luego golpeada en la cabeza por un gran alce en la ciudad de Anchorage, en Alaska (Estados Unidos).

Las imágenes del incidente, grabadas al interior de un vehículo por Kate Timmons el pasado 16 de febrero, muestran el momento en que Tracy Hansen paseaba a su perro Gunner en el momento del ataque.

"Oh Dios. Este alce está siguiendo a una persona", contó Timmons al inicio del vídeo. Luego le dice al conductor que reduzca la velocidad. Segundos después, Timmons trata de alertar a Hansen, pero el alce salta y golpea a la mujer.

"¿Fue el alce?"

En primer lugar, Hansen pensó que alguien distraído la había atropellado con una bicicleta, pero apenas levantó la vista se dio cuenta de que el mismo alce que antes habían visto en la caminata le había golpeado en la cabeza.

"Me llevé las manos a la cabeza y dije: 'Estoy sangrando'", contó al medio Alaska News Source.

"Sabiendo que el alce había estado en algún lugar detrás de mí, y después ver que el animal se encontraba en frente de mí, me pregunté: '¿Fue el alce'?", afirmó

Un ataque sin aparente provocación

Timmons, quien grabó y observó junto a su familia el momento del ataque, intentó ahuyentar al animal y ayudó a Hansen a salir del lugar junto a su perro. El animal atacó sin ninguna provocación aparente.

"Desde nuestro punto de vista, no parecía provocado y sucedió tan rápido que era cuestión de sacarla de la situación, conseguirle ayuda, asegurarnos de que no tuviera un traumatismo craneal, de que no hubiera una hemorragia o algo así", contó al medio de Alaska.

Según el relato de Timmons, no fue tan fácil ayudar a Hansen luego de haber sido atacada. En el lugar había bancos de nieve bastante altos, que habrían complicado los labores de rescate.

Heridas y hematomas

Hansen agradeció a Timmons y a su familia por la ayuda. La víctima afirmó que ahora se está recuperando del golpe, que tiene algunos dolores de cabeza y hematomas por todo el cuerpo.

Pero eso no detendrá que siga desplazándose por el lugar. Hansen aseguró que continuará paseando por la zona con Gunner, quien no resultó herido.

Editado por José Ignacio Urrejola