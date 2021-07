Filipinas: Sube a 29 el número de muertos en accidente de avión militar

La semana en imágenes (del 28 de junio al 4 de julio de 2021)

Jacob Zuma, condenado por desacato

"El Tribunal Constitucional solo puede concluir que Zuma es culpable de desacato", dijo la juez Sisi Khampepe. "No me queda otra opción que enviar a Zuma a prisión, con la esperanza de que con ello se envíe un mensaje claro: que el Estado de derecho y la justicia deben prevalecer", añadió. El expresidente sudafricano, investigado por corrupción, no acudió a sus citas judiciales. (29.06.2021)