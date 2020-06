Fianza de un millón de dólares para policía acusado de matar a George Floyd

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis (Minnesota) acusado de acabar con la vida de George Floyd, compareció este lunes (08.06.2020) por primera vez ante la corte presidida por la jueza Jeannice Jenkins, quien le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón si cumple con una serie de condiciones.

El exagente de 44 años, detenido en una prisión de alta seguridad del estado de Minnesota, apareció después del mediodía con un traje naranja de prisionero en una pantalla en una sala de audiencias en un tribunal en Minneapolis, norte de Estados Unidos. Chauvin, quien fue filmado el 25 de mayo presionando su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos hasta que éste, esposado, dejó de respirar, fue imputado la semana pasada de un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de homicidio involuntario.

La magistrada estableció que, para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

Fianza millonaria para sus excolegas

Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pusieron objeción a la fianza, una suma que muy probablemente no podrá recaudar, ni a estas condiciones durante esta vista judicial que se inició en torno a las 12.45 hora local (18.45 GMT) y se prolongó durante unos quince minutos. El fiscal estatal Matthew Frank había pedido una fianza alta, considerando que Chauvin presentaba un riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos y la fuerte reacción pública al caso.

Este fiscal presentó también cargos contra los expolicías Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane -detenidos bajo una fianza de 750.000 dólares-, presentes durante la detención de Floyd, por ayudar e instigar el asesinato en segundo grado. El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo, donde unas 40 ciudades declararon toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivaron las protestas.

DZC (EFE, AFP)

Protestas contra racismo en cinco continentes París: Protesta en el Campo de Marte Unos días atrás la policía francesa había dispersado a los manifestantes con gas lacrimógeno, y las manifestaciones en la Torre Eiffel y frente a la embajada de EE. UU. anunciadas para el sábado también habían sido prohibidas. Sin embargo, decenas de miles salieron a las calles para protestar contra el racismo, incluso más allá de París.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lieja: manifestación a pesar de la prohibición Bélgica, como la mayoría de los países europeos, participó en la explotación de colonias en otros continentes: la actual República Democrática del Congo fue una vez propiedad privada del Rey Leopoldo II, en cuyo nombre se estableció allí un régimen racista de injusticia. En Bruselas, Amberes y Lieja hubo manifestaciones contra el racismo, a pesar de las prohibiciones por la pandemia.

Protestas contra racismo en cinco continentes Múnich: marcando el paso Una de las mayores manifestaciones de Alemania tuvo lugar en Munich, donde se reunieron 30.000 personas. Otras grandes manifestaciones tuvieron lugar en Colonia, Fráncfort y Hamburgo, entre otros lugares. En Berlín, la policía tuvo que bloquear temporalmente las vías de acceso al Alexanderplatz porque demasiada gente acudió a la marcha.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sofía: Más de diez opositores al racismo Al igual que en muchos otros países europeos, Bulgaria prohíbe actualmente los mítines con más de diez participantes. Sin embargo, cientos se reunieron en la capital Sofía. Aparentemente gritaron las últimas palabras de George Floyd "No puedo respirar", pero también llamaron la atención sobre el racismo en la sociedad búlgara.

Protestas contra racismo en cinco continentes Turín: protesta en tiempos de pandemia Esta mujer de Turín grapó su preocupación política a la mascarilla: "Las vidas negras también cuentan en Italia". Las manifestaciones, incluidas las de Roma y Milán, probablemente sean las mayores reuniones desde que comenzaron las medidas contra el coronavirus. Italia es uno de los principales países receptores de migrantes africanos de la Unión Europea.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lisboa: ¡Actuad ya! "¡Actuad ya!", es lo que dice en la pancarta de estos manifestantes en Lisboa. Aunque el evento no había sido autorizado, la policía permitió que los participantes siguieran adelante. En Portugal también hay casos de violencia policial contra negros. En enero de 2019, cuando cientos de personas se manifestaron espontáneamente tras un incidente de este tipo, la policía disparó con balas de goma.

Protestas contra racismo en cinco continentes Ciudad de México: Floyd y López En México, no es sólo la muerte de George Floyd lo que está perturbando al país, sino también el destino similar del albañil Giovanni López: fue arrestado en mayo en el estado occidental de Jalisco porque no llevaba una mascarilla, y aparentemente murió por violencia policial. Desde que apareció un video de la operación hace unos días, la ira de los manifestantes mexicanos ha ido creciendo.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sídney: racismo contra los aborígenes Las protestas en Sídney comenzaron con una ceremonia tradicional de humo. En este caso, la solidaridad de los al menos 20.000 participantes se dirigió expresamente no sólo a George Floyd, sino también a los australianos de la población aborigen, que también fueron víctimas de la violencia policial racista. Los manifestantes exigieron que ninguno de ellos muriera ya bajo custodia policial.

Protestas contra racismo en cinco continentes Pretoria: Con el puño en alto El puño levantado en el aire es un símbolo del movimiento #BlackLivesMatter. Pero el símbolo es mucho más antiguo: cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica liberó al luchador por la libertad Nelson Mandela de la prisión en febrero de 1990, levantó el puño en su camino hacia la libertad, al igual que este manifestante en Pretoria ahora. En Sudáfrica, los blancos siguen siendo privilegiados. Autor: David Ehl



