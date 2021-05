Festival de Eurovisión: esperando la gran final

Después de dos rondas clasificatorias, los 26 países que participarán en la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2021 se dan cita este sábado (22.05.2021) en Rotterdam. La banda islandesa Daði og Gagnamagnið solo podrá participar en la competición a distancia, después de que uno de sus músicos diera positivo por coronavirus. Su video emocionó a la audiencia en semifinales. Sentados en un hotel, alejados del glamour de la competición, consiguieron no obstante convertirse en unos de los favoritos.

"¡Esto es arte!", ríe Dimitri Visch. Es DJ en Rotterdam y ha seguido Eurovisión por 40 años. "Tienen un mensaje, simplemente no sé cuál todavía", bromea. Él opina que la competición, entre músicos y países, está en segundo plano. "No es un campeonato de fútbol en el que se trata de ganar", dice. Aquí "se trata de la amistad" y de las "culturas de Europa" y "eso es genial en Eurovisión".

Los integrantes de la banda islandesa Daði & Gagnamagnið cautivó al público en la semifinal a pesar de participar desde un hotel debido un positivo por coronavirus.

Contagio también de la estrella invitada

El ganador de 2019 (el año pasado fue cancelado el certamen), Duncan Laurence, que con su éxito llevó a Países Bajos el concurso, no podrá actuar como es habitual por tener coronavirus. Una pena para los aficionados de Rotterdam. La reina Máxima de Países Bajos, que asistió a uno de los ensayos el jueves con un grupo de niños de primaria, también le deseó a Duncan una pronta recuperación.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, considera que el primer gran evento cultural en los Países Bajos tras el bloqueo por la pandemia es seguro. A pesar de alrededor de una quinta parte de test positivos en las delegaciones. "Ninguna de las infecciones llegó al Ahoy Arena", dijo la UER en un comunicado. Los artistas y sus equipos convivían aislados en sus hoteles.

"Me siento a salvo"

Cada espectáculo admite 3.500 espectadores, a los que se realiza un test antes de ingresar. Cinco días después deberán repetir la prueba. Los resultados serán evaluados por el gobierno neerlandés para ver si los eventos a gran escala son posibles nuevamente sin riesgos importantes. "Creo que el riesgo es mayor en cualquier supermercado de Rotterdam que en el espectáculo", dice Peter Jan de Werk, un aficionado que estuvo en las dos semifinales y acudirá a la final este sábado.

Peter Jan de Werk, uno de los 3.500 aficionados que asistirá a la final del Festival de Eurovisión en el Ahoy Arena de Rotterdam.

Puedes quitarte la mascarilla en el asiento, animar, tocar al de al lado. "Eso fue realmente extraño al principio. Estaba un poco nervioso porque ya no estoy acostumbrado a comportarme así. La distancia se ha convertido, por así decirlo, en el comportamiento natural", dice De Werk. "Como todo el mundo se hace la prueba, me siento seguro".

Volver a actuar ante el público

Este año, Países Bajos está representado por Jeangu Macrooy, nacido en Surinam. Después de más de un año sin actuar en vivo, es muy emotivo volver, explica a DW en su hotel. "La ventaja de la burbuja hotelera es que podemos centrarnos más en las actuaciones y mejorarlas". Macrooy quiere convencer con una voz soul, mucho ritmo sudamericano y una canción que trata sobre la resiliencia.

"Para mí, como hombre queer, la comunidad gay fue una inspiración", confiesa. "Me parece alentador y empoderador vivir en una época en la que la gente ya no tiene miedo de ser ella misma y defender sus causas", celebra.

12 puntos para...

La UER estima que alrededor de 180 millones de personas seguirán por televisión el certamen, sobre todo en Europa, desde donde los aficionados pueden votar por teléfono. Según las oficinas de apuestas y las encuestas de los clubes de fans, los favoritos de este año son Islandia; la cantante de soul Destiny, de Malta; la banda de rock italiana Maneskin y la cantante francesa de chanson Barbara Pravi.

Para Dimitri Visch, el favorito es el representante alemán Jendrik Sigwart. Como anfitrión, Países Bajos clasifica automáticamente a la final. También Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia, por ser los mayores donantes de la UER. También está fuertemente representada este año Europa oriental: Rusia, Ucrania, Serbia, Albania, Moldavia y Bulgaria están en la final, no así Bielorrusia.

"Todo irá a mejor"

Al final, para los aficionados como De Weck y sus amigos, no es tan importante quién gane. "No importa quién de los 26 finalistas obtenga cuántos puntos. ¡Estamos de vuelta!", dice celebrando el retorno del certamen. El lema de Eurovisión en su 65 edición no podría haber sido mejor que el de "open up", después de que todo fallara el año pasado, dice De Weck: "Estamos abriendo nuestras vidas nuevamente. A partir de ahora todo irá a mejor".

(lgc/rr)