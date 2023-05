Festival de Eurovisión 2023: Liverpool en vez de Ucrania

La banda ucraniana "Kalush Orchestra" ganó el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 con el título "Stefania". Según la tradición, esta edición tendría que celebrarse en Ucrania, pero por la guerra, se hará en el país del segundo clasificado, Gran Bretaña, Sam Ryder, con "Space Man".

El rey Carlos III y la reina Camilla, reconocidos adeptos del evento, encendieron simbólicamente la luz en el M&S Bank Arena durante su visita a Liverpool, lugar donde se celebrará el macroevento. El lema "Unidos por la música" se verá además representado por los colores del país anfitrión y Ucrania. El escenógrafo Julio Himede opina que la arquitectura "se inspira en un amplio abrazo, abriendo los brazos a Ucrania, a los artistas del espectáculo y a los invitados de todo el mundo".

Precios astronómicos

Liverpool es un escenario histórico de la música pop, el hogar de los Beatles. Pero hay también algo que criticar: los precios de hoteles y entradas son muy caros.

Sólo el alojamiento durante una semana costaría más de 2.000 euros. Ya hablan de que los precios son una "estafa". Muchos seguidores de este evento musical se quedarán en casa este año.

Una portavoz de la agencia de apuestas "BonusCodeBets" dijo al periódico Liverpool Echo: "Siempre hemos observado un aumento en los precios de alojamientos en los grandes eventos, pero los precios de Eurovisión no tienen precedentes. Por supuesto, esto también muestra cuán popular es el concurso de Eurovisión y la lealtad de los seguidores en todo el mundo".

Si bien para ver varios ensayos hay que pagar a partir de 34 euros, para la final (13.05) hay que desembolsar hasta 427 euros. Así y todo, están agotadas. Para los que quieran vivir algo muy especial en la final, pueden compartir una "suite" con doce personas. Por 51.000 euros, 4.260 por persona, con una zona VIP adicional con champán, bocaditos y bufé.

Entradas para refugiados ucranianos

Pero hay excepciones con los precios. Refugiados de Ucrania pudieron comprar entradas por unos 20 euros. El Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido ha patrocinado 3.000 de estas entradas. Según la ministra británica de Cultura, Lucy Frazer, "se ofrecerán miles de entradas a desplazados para que puedan asistir a un espectáculo que honre a su patria, su cultura y su música”.

La alcaldesa de Liverpool, Joanne Anderson, dijo que estaba encantada con la noticia de que los refugiados ucranianos pudieran acudir a la ciudad en mayo: "Después de todo, este es su Eurovisión".

Doce grandes ruiseñores, las aves nacionales de Ucrania, están respartido por Liverpool. Cada uno representa una región de Ucrania.

Suecia, favorita

De los 37 países particpantes, Suecia es el favorito de las casas de apuestas. Y no es de extrañar: el país envía a una exganadora del certamen en 2012, Loreen, quien este año presenta un tema electro-pop, "Tatto”. También Finlandia parece encabezar la lista de favoritos con Käärijä y la canción "Cha Cha Cha”, una mezcla de tecno, rock metal, pop sintetizado y rap.

Los austriacos Teya & Salena polarizan, pero gustan con la canción "Who The Hell Is Edgar". Al igual que en 2022, la canción de Ucrania "Heart of Steal” de Tvorchi, es una de las favoritas. La francesa La Zarra, con "Evidemment", espera lograr el tercer o cuarto puesto delante de España y Noruega.

Lord Of The Lost, grupo alemán conocido

Alemania y la banda de rock metal Lord Of The Lost y su título "Blood & Glitter" quedaría a la mitad de la tabla. Es un grupo que ya toca de telonero, por ejemplo, en conciertos de Iron Maiden y participa en otros festivales conocidos.

Los ganadores de las dos semifinales de esta semana se enfrentarán el 13 de mayo a los "big five”: Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania, los que más colaboran económicamente en el certamen.

(rmr/ers)