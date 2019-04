Feria de Hannover: No habrá nueva revolución industrial sin 5G

Los robots completan las tareas más duras, sus colegas humanos llevan gafas de realidad virtual y guantes de datos para garantizar que la impresora 3D esculpa la pieza correcta 'just in time'; todo esto ya no impresiona a nadie en Hannover. Al menos, no los visitantes de la feria industrial, la más grande del mundo.

Durante años, las imágenes con las que los expositores se han presentado en la feria se han venido repitiendo; pero es que lo esencial es invisible a los ojos. Si bien los pasillos parecen los de 2014, la tecnología está actualizada. "Industria integrada - Inteligencia industrial" es el lema de la feria este año. Se trata de inteligencia artificial y también de sistemas complejos, que detectan y reaccionan cuando algo no va bien.

Inteligente y rápido

"Durante los últimos cinco o seis años, hemos estado trabajando para ser la feria comercial más importante del mundo en 'Industria 4.0', o sea, para las redes digitales de una fábrica", dice Jochen Köckler, director general de la entidad organizadora, Deutsche Messe AG. "Ahora se muestra aquí que la red, con el nuevo estándar móvil 5G, vuelve a tener un gran impulso".

Lo que esto supone lo muestran varios fabricantes competidores en 5G. Se ha construido con éxito una planta de prueba en el que las máquinas se comunican entre sí a cien veces la velocidad anterior. A primera vista, no resulta tan espectacular: se ven robots trabajando y carretillas automatizadas. Sin embargo, es un salto cualitativo en cuanto a calidad: más sensores, más intercambio de datos, menos cables. Esto no solo reduce los costos, sino que también hace que las máquinas sean más flexibles.

Cuando hombre y máquina trabajan juntos.

¿Con o contra China?

En Alemania, la subasta de las frecuencias de 5G está actualmente en curso, mientras al mismo tiempo se debate la cuestión de si empresas chinas como Huawei deben participar en la configuración de la nueva infraestructura. El jefe de la feria, Köckler, espera que la política alemana no retrase el desarrollo de la tecnología 5G. "Los políticos deben realmente observar si consiguen instaurar el marco correcto para usar también esta tecnología", afirma Köckler a DW. "Pues China, de donde proviene la mayoría de nuestros expositores, apuesta completamente por esta tecnología. Y hace bien".

La canciller Angela Merkel habló en su discurso de apertura contra el veto a Huawei. "Estoy en contra de simplemente excluir a alguien por definición", dijo el domingo por la noche, sin nombrar a China o al proveedor de la red Huawei por su nombre. "Lo importante son los estándares, que deben cumplirse".

Ganar dinero sí, pero cómo

Más que nunca, los modelos de negocio digital son el centro de atención de los expositores este año. O sea, respuestas a la pregunta de cómo ganar dinero con toda esta red. "La digitalización de los modelos de negocio es un proyecto de décadas, y la Feria de Hannover es para nosotros un pulsómetro que nos indica dónde estamos en medio de ese camino", dice Thilo Brodtmann, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Alemanes de Máquinas y Plantas.

Las empresas alemanas habrían superado ya dos buenos tercios del camino y ahora pueden ofrecer a sus clientes nuevos productos y procesos. "Estamos a punto de cruzar el umbral de empezar a ganar dinero con ello".

En torno al 60% de los expositores en Hannover vienen del extranjero.

¿Feria industrial o informática?

Modelos de negocios digitales, análisis de datos y 'big data', servicios en la nube: los límites finalmente se difuminan entre los temas de la muestra industrial y el programa de la muestra informática TI Cebit del año pasado.

Pero el relativo fracaso del Cebit en Hannover no es motivo de preocupación para la feria industrial, dice Klaus Mittelbach, director de la asociación de la industria eléctrica alemana (ZVEI). "La diferencia clave respecto a Cebit es que los líderes del mercado mundial en la industria vienen de Alemania, tienen sus oficinas centrales aquí y son mayoritariamente de tamaño mediano; y eso define también en qué temas nos concentramos aquí".

Al resto del mundo tampoco parece importarle. El jefe de la exposición, Köckler, está complacido con 6.500 expositores, de los cuales más de 1.500 son de China. "Alrededor del 60 por ciento de las empresas provienen del extranjero, que es la cifra más alta hasta ahora".

Este año, el país anfitrión es Suecia, que hace valer en Hannover ser el país con la mayor proporción de electricidad verde en la Unión Europea y con, al mismo tiempo, la energía industrial más barata del norte y el oeste de Europa. Razón suficiente para que Amazon construya en Suecia tres grandes centros de datos para sus servicios en la nube.

