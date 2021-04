Federativo del Fútbol alemán causa repudio con referencia nazi

Según informes de medios, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Fritz Keller, comparó a su vicepresidente Rainer Koch con el juez nazi Roland Freisler. Como presidente del llamado Tribunal Popular durante la era nazi, Freisler fue responsable de innumerables sentencias arbitrarias, y también fue uno de los principales nacionalsocialistas que decidió el asesinato en masa de judíos.

Las declaraciones han hecho que sobre Keller lluevan las críticas aunque, por el momento, se niega a renunciar.

Este martes, la Liga Alemana de Fútbol (DFB) describió la comparación de Keller como "absolutamente inaceptable". Dagmar Freitag, presidenta del comité deportivo del Bundestag alemán, también criticó duramente a Keller: "No es necesario que te guste Rainer Koch como persona ni que apruebes sus actividades político-deportivas", dijo la legisladora socialdemócrata. "Pero cualquier tipo de equiparación con una persona responsable de la muerte de millones de inocentes es inaceptable y no puede disiparse con una disculpa".

¿Disculpa aceptada?

Keller inmediatamente se disculpó, verbalmente y por escrito, ante Koch, dijo el propio federativo al periódico "Bild". "A veces surgen en controversias palabras que jamás deberían aparecer. Especialmente con respecto a las víctimas del nacionalsocialismo, la comparación fue completamente inapropiada. Lo lamento mucho y elegiré mejor mis palabras en el futuro". Keller agradeció expresamente a Koch por "la nobleza de aceptar la disculpa".

Pero las cosas no parecen estar del todo aclaradas. El vicepresidente de la DFB, Koch, solo confirmó que había recibido una disculpa por escrito de Keller. Sin embargo, "aún no la he aceptado, porque inicialmente quiero revisar todo lo sucedido en una conversación personal con Fritz Keller", dijo la Asociación Bávara de Fútbol (BFV), cuyo presidente es Koch desde 2004.

¿Nuevas elecciones en 2021?

Keller, quien fue presidente del club de la Bundesliga SC Freiburg, ha estado al frente de la DFB desde septiembre de 2019. Desde hace meses, Keller y el secretario general de la federación, Friedrich Curtius, libran una lucha de poder. Según información de la revista "Der Spiegel", fue Curtius quien denunció la comparación nazi de Keller al Comité de Ética de la DFB.

El mandato del presidente de la DFB, Keller, se extiende hasta 2022. Pero es posible que haya nuevas elecciones a finales del verano. Especialmente los representantes del fútbol amateur están cansados ​​el caos en la cima de la Federación Alemana de Fútbol.

EL(dpa, sid)