FC Heidenheim, un desconocido que llegó para quedarse

No hay equipo chico, si no pregúntenle al Borussia Dortmund luego de los dos empates que ya le encajó el modesto Heidenheim esta temporada de Bundesliga. Hablamos de otra de las sorpresas positivas del campeonato en curso. Hablamos del equipo recién ascendido y no por eso menos sentenciado desde el minuto uno en sus posibilidades por permanecer en el máximo circuito. Hoy el presente le sonríe al novato de la categoría, el equipo de una pequeña ciudad de 50.000 habitantes en el sur de Alemania, entre Stuttgart y Augsburgo.

En el mundo del fútbol, las tragedias y los cuentos de hadas existen y persisten con sus sinsabores y hazañas. En el "nunca digas nunca”. El Heidenheim es prueba de ello: "Podría decirse que es una historia mágica. El FC Heidenheim hace 15-20 años era desconocido en el gran mapa del fútbol. Y desde luego que nunca se pensó que jugaría en la Bundesliga”, dice emocionado el entrenador del club ascendido, Frank Schmidt, quien dirigiera 304 partidos en la segunda Bundesliga.

Frank se saborea la permanencia más que nunca: lleva ocho partidos invicto en la liga, e incluso coquetea con puestos de competencias internacionales. Su última derrota fue a principios de diciembre, después cosechó 4 victorias y 4 empates; suficientes para asegurarse en la medianía de la table. Todo un cuento de hadas moderno del fútbol luego de conseguir su pase a primera división en mayo de 2023.

El exfutbolista Holger Sanwald y directivo del Heidenheim (der.) celebra junto al entrenador Frank Schmidt el ascenso del club a la primera división Imagen: Tom Weller/dpa/picture alliance

¿El terror de los favoritos?

Como se dijo al inicio, Schmidt y su elenco le hicieron la travesura al Dortmund, cortándole una racha de éxitos. Pero también fue el invitado incómodo en la celebración del Werder Bremen en su 125 aniversario echándole a perder la fiesta a domicilio. Lo mismo hizo en casa ante un Stuttgart irreconocible.

Pero enfrente tiene ni más ni menos que a un Bayer Leverkusen que no cree en nadie. El aspirante a campeón y su hinchada visitan Heidenheim tras humillar al Bayern Múnich en Leverkusen, dejando imágenes de euforia y anhelo al estilo Beatles cuando su fanaticada se desgañitaba en los años sesenta sin poder creer lo que veían sus ojos.

Duelo de opuestos y armas secretas

Es verdad que lo anterior ameritó, como en los reality shows de hoy en día, ponerle una cámara permanente que registre cada movimiento de Xabi Alonso en su caminar por las nubes. Al campeón del mundo con España ahora le toca pasar aduana en Hoffenheim, resguardada por Frank Schmidt desde tan solo hace 17 años.

Dos realidades muy distintas en un momento clave para el presente del ascendido, y el futuro cercano de un posible nuevo campeón del fútbol alemán. "Aspirinos” contra galos en la jornada 22 de Bundesliga. La "Xabi-cam” estará en Hoffenheim.

Y para cerrar, queda una recomendación: un repaso a las pinceladas que tanto Leverkusen como Heidenheim tienen en Alejandro Grimaldo y Jan Niklas Beste, respectivamente. Dos zurdos especialistas del tiro libre, un auténtico adorno para esta liga.

Anteriormente este espacio dedicó tinta al despegue del español Grimaldo, pero Beste también tiene muchos argumentos en esa pierna izquierda. Imperdible es el zapatazo al ángulo que diera el triunfo al Hoffenheim sobre el Unión Berlín en la fecha 6 del torneo. "Das ist doch wahnsinn!” (¡es una locura!), remató el comentarista de un medio deportivo local. Y mientras que no hay equipo chico, la Bundesliga marcha pian pianito rumbo a un cierre de locura.