¿Favorece el ataque de Hamás a la propaganda del Kremlin?

La bandera nacional a media asta, un pequeño ramo de claveles en blanco y azul, los colores nacionales israelíes: los rusos acuden a la embajada de Israelen Moscú para expresar sus condolencias por las víctimas del ataque de Hamás. Agentes de policía revisan sus documentos. La noche permanece tranquila. Igual de tranquila que frente a la representación palestina en la capital rusa.

Rusiamantiene tradicionalmente buenas relaciones con ambas partes, pero también está distanciada de ambas, señala Ruslan Suleymanov, experto ruso en Oriente Medio que vive en Azerbaiyán, en entrevista con DW: "Estas relaciones siguen siendo en parte de confianza, incluso después de que Rusia atacara Ucrania y de que la relación con Israel se haya deteriorado un poco".

En este contexto, Suleymanov recuerda las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en mayo de 2022, cuando, refiriéndose al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los "antisemitas más fervientes" solían ser los propios judíos. El gobierno israelí condenó las palabras de Lavrov. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Jair Lapid, habló de una "declaración imperdonable, escandalosa, un terrible error histórico". Sin embargo, desde entonces no ha ocurrido nada "irreparable", resume Suleymanov.

Intenso contacto con Hamás

Lo mismo puede decirse de la relación del Kremlin con los palestinos: "Estos contactos incluso se han intensificado recientemente. Representantes de Hamás han viajado a Moscú cada vez más, la última vez en marzo de este año". El experto duda que el Kremlin estuviera informado del ataque a gran escala planeado por el grupo terrorista Hamás: "Incluso la inteligencia militar israelí estaba completamente sorprendida".

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov. Imagen: AP Photo/picture alliance

La politóloga moscovita Yelena Suponina opina algo similar. Está segura de que los dirigentes del Kremlin no sabían nada. En entrevista con DW, Suponina expresó su escepticismo ante la posibilidad de que Rusia hubiera podido contribuir sustancialmente a evitar el ataque.

La razón es que el Kremlin tiene actualmente otras prioridades, concretamente en "su flanco occidental", Ucrania. No obstante, Suponina sospecha que Moscú "se esfuerza" actualmente por coordinarse en el conflicto, especialmente con sus socios árabes, en primer lugar con Egipto, Emiratos Árabes, Qatar e Irán. Al hacerlo, Rusia no tomará partido y actuará contra "actividades terroristas".

Culpando a Occidente

De hecho, el Moscú oficial ha condenado la actual escalada del conflicto entre palestinos e israelíes. El ministerio de Asuntos Exteriores ruso la calificó de "resultado de un círculo vicioso de violencia" y pidió moderación. Los propagandistas rusos que discuten este asunto en los medios de comunicación leales al Kremlin plantean esencialmente tres tesis principales: los errores de Occidente han llevado a la escalada, las guerras se han convertido en la norma y los rusos que se fueron a Israel (a causa de la guerra contra Ucrania) vuelven ahora a Rusia.

Suleymanov opina que el Kremlin se está beneficiando de la escalada de violencia en Oriente Medio: "El atentado al menos distrae de lo que el ejército ruso está haciendo en Ucrania". Para él, todo lo demás es propaganda para uso interno de Rusia. Sin embargo, estima que a la mayoría de la gente en Rusia no le importa mucho el conflicto en sí. Está demasiado lejos y es demasiado complicado, según Suleymanov.

Eso puede ser cierto para la mayoría, pero no para todos. De lo contrario, no habría flores frente a la embajada israelí en Moscú ni ninguna mujer con una pancarta que dice "No al terror". Sin embargo, según los medios de comunicación, no permaneció mucho tiempo ahí: la policía la detuvo.

(gg/ers)