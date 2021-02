Falta de vacunas de AstraZeneca en la UE: ¿qué pasará ahora?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiso restarle importancia al problema: "Los productores de vacunas son, en esta pandemia, nuestros socios, y ellos tampoco estuvieron hasta ahora ante un desafío como este”, dijo en entrevista con el diario Augsburger Allgemeine. De ese modo, trataba de disculpar al laboratorio AstraZeneca, que admitió el martes 23.02.2021 que tampoco en el segundo trimestre de este año podría entregar la cantidad pactada de vacunas a la Unión Europea (UE). La compañía prometió, sin embargo, que trataría de compensar la escasez de dosis con vacunas producidas fuera de la UE. ¿Cuán creíbles son dichas promesas?

Falta de confianza

"Si hablamos de confianza, entonces todo se pone difícil en lo referente a AstraZeneca”, dijo el presidente de la fracción del Partido Popular Europeo, la mayor bancada en el Parlamento Europeo. A pesar de que se espera lo mejor, "hay escepticismo”, añadió Manfred Weber, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Y amenazó con represalias: "Si en el futuro las empresas no proceden con sensatez y constructivamente, tenemos que pensar qué hacer con respecto a su acceso al mercado, y sobre los recursos para la investigación”. Después de todo, hay instrumentos de presión y todo está sobre la mesa. "Tenemos que aumentar la presión”, subrayó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defiende su estrategia de adquisición de vacunas.

Su colega de Países Bajos, Esther de Lange, habló más claramente aún: "No hay transparencia en los números, y todo empieza con la transparencia y la confianza. Tal vez vendieron sus productos a varios compradores al mismo tiempo, por lo cual no pueden entregar a tiempo”, sospecha la eurodiputada. En un periódico de su país, Lange comparó a AstraZeneca con un dudoso comerciante de autos usados. Claro que preferiría que la cooperación estuviera marcada por la confianza, dijo, pero al final existe la prohibición de exportación. Después de todo, no se sabe cuántas vacunas se produjeron en Bélgica y en Países Bajos. Solo a través del procedimiento de aprobación para la exportación de las vacunas se puede obtener claridad acerca de esas cifras.

Ese procedimiento rige desde finales de enero de 2021, y es puesto en práctica por los países miembros de la UE donde están emplazados los laboratorios que producen los preparados contra el coronavirus. Hasta el momento se presentaron cerca de 140 solicitudes de exportación, y todas fueron aprobadas. La Comisión Europea hace hincapié en que la normativa no persigue el objetivo de pasar por alto los contratos con terceros países. En la directiva también hay una larga lista de excepciones para la entrega de vacunas de la UE, de modo que se pueda evitar la escasez de estas dentro del bloque.

La producción de vacunas contra COVID-19 es compleja y no puede aumentarse tan rápidamente.

AstraZeneca: buena vacuna, empresa problemática

El experto en vacunas de la CDU, Peter Liese, resume su opinión en una frase: "Es una buena vacuna, yo también me la pondría. Pero la empresa es problemática”. Y añade que, si se pasara por alto el proceder de AstraZeneca, se perdería la confianza de la población. Al final, el grupo empresario mejoró su promesa, diciendo que compensaría la falta de vacunas para la UE con dosis producidas en otros países. "No estamos contentos con esta empresa”, sintetizó.

Su colega partidario, Christian Ehler, cree que el laboratorio AstraZeneca "es víctima de su propia ambición y del populismo británico”. La empresa tampoco entregó las dosis enviadas en el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con el contrato con la UE. Esas cantidades fueron utilizadas primero en Gran Bretaña. Para ser los primeros en obtener las vacunas, Londres se aferró a una "aprobación de emergencia”, y usó todas las dosis almacenadas.

Ehler se preocupa también por las entregas a otros países, por ejemplo, los de África. Pero, a pesar de todos los esfuerzos por abrir nuevos laboratorios en Europa, el Viejo Continente no puede convertirse en "la farmacia del mundo” porque aquí la producción es demasiado cara. Habría que pensar en una producción masiva de vacunas en países en desarrollo, para abaratarlas, puntualizó.

Cada país de la UE es responsable de la vacunación contra covid. ¿Se organizan mal los países, o faltan dosis?

¿Estarán todos los europeos vacunados a finales del verano boreal?

Para el eurodiputado Peter Liese, la promesa de que la mayoría de los europeos estarán vacunados contra el COVID-19 a finales del verano de 2021 sigue vigente, y comparte ese optimismo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que defiende su estrategia de adquisición de vacunas. La situación en la pandemia del coronavirus "mejorará notablemente” gracias al aumento de la provisión de vacunas, dijo von der Leyen.

Desde mediados de marzo, Johnson & Johnson pasó a ser el próximo productor que espera la luz verde de la autoridad de medicamentos en Ámsterdam. Esa vacuna tendría la ventaja de que es eficaz con una sola dosis. Sin embargo, hay diferentes informes sobre que su efecto sería menor que el de otros preparados en el mercado. Y aún no se ha dado a conocer qué cantidad se podría entregar a la UE, y en qué lapso.

La entrega de la vacuna de Moderna a la UE también presenta dificultades. Es uno de los preparados de ARNm de alta eficacia, pero es fabricado en diferentes lugares de Europa por medio de un procedimiento muy complejo. La empresa ya anunció que podrá entregar un 20 por ciento menos de lo acordado.

El Consejo de los gobiernos de la UE mantiene reserva sobre el tema, por ahora: "La transparencia y la claridad son la clave”, manifestó una fuente diplomática europea. Por el momento, empero, algunos responsables tienen dificultades para acceder a informaciones claras. No queda claro todavía "qué pasa con las entregas de AstraZeneca”. Por otra parte, la presión sobre esos laboratorios va en aumento. Este jueves (25.02.2021), se lleva a cabo la cumbre de líderes de la Unión Europea sobre vacunas anticovid, en la que algunos representantes de los grandes laboratorios internacionales responderán a preguntas en el Parlamento Europeo, a través de videoconferencia. Allí se verá cómo se puede solucionar esta situación, pero lo cierto es que las empresas deben cumplir con sus contratos, subrayó la fuente.

(cp/ers)