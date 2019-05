Fallece diputado argentino herido en un ataque frente al Congreso

Evita: centenario de una leyenda

Panteón argentino

Argentina no escatima muestras de veneración a sus ídolos. Si no, que lo diga Diego Armando Maradona, cuyos fanáticos incluso fundaron una “iglesia” en su honor. No extraña entonces que se hayan levantado “altares” a Evita, ni que su figura salude desde este balcón del barrio de La Boca, convertido en una especie de panteón, junto al rey del fútbol y al rey del tango, Carlos Gardel.