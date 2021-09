Facebook suspende versión de Instagram para niños

El gigante tecnológico Facebook anunció que ha paralizado la creación de una aplicación de Instagram dirigida a niños menores de 13 años después que el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicara un reportaje sobre el impacto psicológico de esta plataforma en los adolescentes. No obstante, aclaró que no renuncia por completo al proyecto.

"Creemos que construir 'Instagram Kids' es lo correcto, pero vamos a poner en pausa este trabajo", escribió en una nota de prensa el jefe de Instagram, Adam Mosseri, un día después que Facebook -empresa propietaria de Instagram- contradijera las recientes informaciones del WSJ, basadas en una investigación interna a la que tuvo acceso.

Los documentos internos de Facebook revelados por ese diario este mes determinaban que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que era especialmente "tóxico" para los adolescentes, ya que "agrava" los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

"La reciente información del WSJ sobre nuestra investigación de las experiencias de los adolescentes en Instagram ha generado muchas preguntas en la gente. Para ser claros, no estoy de acuerdo con cómo el Journal ha informado de nuestra investigación", indicó Mosseri, quien dijo que el objetivo era "mejorar" la aplicación.

En ese sentido, señaló que Facebook está creando "Instagram Kids", dirigido a menores de 13 años, para que los padres "tengan la opción de dar acceso a sus hijos a una versión de Instagram diseñada para ellos", en la que puedan "supervisar y controlar su experiencia". Destacó la "realidad" de que los niños reciben teléfonos a edades cada vez más tempranas y que otras redes sociales han decidido crear proyectos "específicos" para un público infantil, citando a YouTube y TikTok, que tienen versiones para menores de 13 años.

mn (efe, afp)