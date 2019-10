Facebook lanza sección de noticias en colaboración con varios medios

Facebook anunció la puesta en marcha de una nueva sección de noticias en la que ofrecerá artículos de varios medios de comunicación con los que ha alcanzado acuerdos y a la que podrá acceder por ahora un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos.

En el servicio, bautizado Facebook News, participan grandes cabeceras como The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post; cadenas de televisión como ABC, NBC o Fox News y medios digitales como BuzzFeed o Business Insider.

Junto a ellas, el gigante tecnológico ha llegado a acuerdos con medios locales de varias grandes ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Los Angeles, Chicago, Filadelfia, Washington, Miami, Atlanta o Boston.

"El periodismo tiene un papel clave en nuestra democracia", defendió la empresa en un comunicado, en el que subrayó que sin noticias bien trabajadas la sociedad pierde una "herramienta esencial para tomar buenas decisiones".

A priori, la iniciativa debe servir a Facebook para responder a dos problemas que sufre desde hace años: su papel en la difusión de noticias falsas y la tensa relación que mantiene con los medios de comunicación.

Los editores han acusado a la red social en repetidas ocasiones de beneficiarse de su trabajo, vendiendo publicidad junto a sus artículos y evitando pagar por ellos.

ee (efe,dpa)

