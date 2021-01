Facebook lanza hilo de informaciones de actualidad en Reino Unido

Facebook lanza este martes (26.01.2021) en Reino Unido su sección de información Facebook News, que difunde artículos de medios de comunicación por los que paga.

Reino Unido se convierte así en el segundo país que se beneficia de este servicio, iniciado a finales de 2019 en Estados Unidos con la voluntad de promover el periodismo y limpiar su reputación de desinformación.

Facebook News constituye "una inversión plurianual que permitirá al verdadero periodismo estar al alcance de nuevos públicos, al tiempo que se ofrece a los editores más oportunidades publicitarias y abonos", se congratuló Jesper Doub, director de asociaciones Europa de Facebook, citado en un comunicado.

Los editores estarán a partir de ahora remunerados por los contenidos que todavía no están en la plataforma.

Entre los medios británicos que han aceptado la oferta de Facebook se encuentran los diarios The Guardian y Financial Times, el semanario The Economist, los tabloides The Mirror y Daily mail, así como las revistas Glamour y Vogue y las cadenas de televisión Sky News y Channel 4.

Facebook News, que puede ser personalizado por los usuarios, pretende "acercar" a estos últimos "historias que tienen un impacto en su vida y en la comunidad que los rodea", según Jesper Doub.

Este lanzamiento se produce en plena crisis de la prensa, que se enfrenta al desplome de los ingresos publicitarios, que se han ido en gran parte a los gigantes digitales, y de las ventas físicas por el aumento de los contenidos en línea, a menudo accesibles gratuitamente.

La pandemia del nuevo coronavirus no ha hecho más que agravar la situación.

En noviembre, el gigante estadounidense Google firmó acuerdos con los diarios franceses para remunerarlos por el uso de sus contenidos, una primicia mundial que se inscribe en el marco de la legislación europea sobre los derechos de autor y derechos conexos.

En curso hay "negociaciones activas" para lanzar Facebook news en Francia y Alemania, precisó a principios de diciembre el gigante estadounidense de las redes sociales.

(afp)