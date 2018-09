Facebook Dating: Colombia, el laboratorio del amor

¿Está enamorado? Con estas 10 palabras alemanas se ganará el cielo

Süsse o Süsser (dulcecito)

Los caracoles y los ratones no son especialmente dulces, pero eso no significa que los alemanes no reconozcan la calidad azucarada de sus seres queridos. Como "Süss" es un adjetivo, se declina de forma distinta según el género de la persona. El novio de esta chica le diría "Süsse", mientras que ella le diría a él "Süsser".